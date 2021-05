Hvor går grensen?

Rettssaken som denne uken pågår i Oslo tingrett mellom NRK og Line Andersen er uvanlig mye omtalt til å være en arbeidsrettssak.

Kjernespørsmålet om NRK har gått utenfor sin styringsrett ved å pålegge nye arbeidsoppgaver for Andersen.

Hun vil fortsette som programleder, men NRK vil sette henne til annet arbeid.

Så hva er denne styringsretten og hva må ansatte finne seg i av pålegg om endringer?

Styringsretten

Arbeidsgivers styringsrett er det grunnleggende utgangspunktet for ethvert arbeidsforhold: Arbeidsgiver leder og organiserer arbeidet.

De ansatte får lønn for å stille sin tid og kompetanse til disposisjon for arbeidsgiveren.

De ansatte må samtidig underkaste seg arbeidsgivers ledelse (styring). Dette er kjernen i arbeidskontrakten som avtaleform.

Arbeidsavtalen skal definere hvilken stilling eller hvilket arbeid den ansatte skal utføre.

Det er dette som danner utgangspunktet for å fastlegge handlingsrommet for styringsretten arbeidsgiver skal ha.

Arbeidsgiver har rett til å endre på oppgaver og andre ordninger for arbeidsutførelsen så lenge arbeidsgiver holder seg innenfor de avtalte rammene.

Loven stiller ikke strenge krav til definisjon av stillingen i avtalen. Arbeidsavtalen er det stort sett praksis for at arbeidsgiver utarbeider før ansettelse, og det forhandles sjelden om å avtalefeste detaljer om oppgavene som skal være i stillingen.

Dermed har arbeidsgiver stor frihet til å lage arbeidskontrakter med en åpen og fleksibel definisjon av stillingens innhold.

Følgelig blir også styringsretten tilsvarende åpen og fleksibel under arbeidsforholdet. Arbeidsgiver får stor styringsmulighet og dermed handlingsrom i ledelsen.

En avtale om ansettelse som «journalist» er for eksempel mye videre enn en ansettelse som «programleder i Sporten».



I det førstnevnte tilfellet vil enhver journalistisk oppgave i virksomheten ligge innenfor styringsretten. Journalister må finne seg i å gjøre andre oppgaver enn programledelse når arbeidsgiver har behov for det.

Arbeidstaker kan ikke velge hvilke oppgaver som er mest ønsket og fastholde dem. Dette gjelder selv om arbeidstaker har hatt en viss type oppgaver eller funksjoner over lengre tid.

Litt «fleksibel» styringsrett

Dersom arbeidsgiver skal pålegge oppgaver utenfor stillingen som den ansatte har avtalt går det normalt utenfor styringsretten.

Men, styringsretten har litt «strikk» når det er særlig godt begrunnet behov for å gjøre endringer.

Det er flere indikasjoner i rettspraksis på at endringer i samfunnsforhold, markedssituasjon eller konfliktløsningsbehov kan gi noe utvidet styringsrett, og særlig når det er snakk om midlertidige endringstiltak.

I denne saken understreker NRK at det ikke er en permanent omplassering, men en midlertidig endring med håp om at konflikten i arbeidsmiljøet kan løses og hun kan gjenoppta programlederfunksjoner igjen senere.

Det er etter alt å dømme innenfor styringsretten å håndtere konflikten slik, selv om det kan være i ytterkant av hva arbeidsavtalen definerer som stillingen.

I en sak som stod for Høyesterett i år 2000 ble brannmenn som var ansatt som «maskinist», «båtfører» og «maskinsjef» på en brannbåt («B/S Nøkk») i Stavanger kommune pålagt overgang til tjeneste som brannmenn på hovedbrannstasjonen på land.

De aksepterte ikke dette og reiste sak.

Arbeidsgiver fikk i Høyesterett medhold i at endringen var akseptabel og innenfor styringsretten som følge av endrede samfunnsmessige behov for bruken av arbeidskraften i den ordinære brannstyrken selv om dette var en ganske vesentlig endring fra arbeidsavtalen.

Alternativet ville vært oppsigelse, ettersom brannbåten svært sjelden hadde oppdrag og det var derfor ikke behov for egen permanent bemanning på den.

Dette er antakelig den drøyeste bruken av styringsrett som er akseptert av Høyesterett i Norge.

Samtidig signaliserer det fleksibilitet i styringsadgangen når det er godt begrunnet.

Endringsoppsigelse

Når arbeidsgiver vil endre oppgaver ut over styringsretten kreves det aksept av endringene fra den ansattes side.

For å forsøke å fremtvinge en slik aksept kan arbeidsgiver gjennomføre en oppsigelsesprosess og samtidig tilby ny avtale med de nye oppgavene.

Det er dette som omtales som «endringsoppsigelse». Da skal reglene for oppsigelser følges.

I mangel av avtale med den ansatte må nåværende arbeidskontrakt med dagens stilling formelt avsluttes, og arbeidsgiver blir nødt til å beslutte dette ensidig (oppsigelse).

Konsekvenser

Dersom arbeidsgiver ikke følger riktig fremgangsmåte for oppsigelsen, og bare pålegger endringer ut over styringsretten, vil endringen lett bli ansett urettmessig av domstolen.

Det medfører i så fall erstatningsansvar og plikt til å tilbakeføre arbeidstaker til oppgaver innenfor stillingen.

Det er dette som er Line Andersens hovedkrav i saken som nå står for Oslo tingrett. Men det er ikke store beløp som tilkjennes av erstatning i slike saker. Arbeidstaker har jo ikke tapt lønnsinntekt.

Det er derfor bare snakk om å få en ikke-økonomisk kompensasjon (tort og svie), som etter norsk praksis er relativt små beløp.

Her er nok det å få domstolens rettslige vurdering av omplasseringen det sentrale for Andersen. Det er fare for at søksmålet er ganske sterkt følelsesmessig motivert.

Det kan bli en meget kostbar lærepenge dersom Andersen taper. Den som taper en rettssak i Norge må normalt dekke kostnadene til både egen advokat og motpartens.

Slik er det også i rettssaker mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I tillegg er det neppe karrierefremmende at konfliktforholdene rundt Andersen blir eksponert i åpen rett og får bred dekning i nasjonale medier. De fleste vil la være å ansette en som er kjent for å skape konflikter.

Ansvaret for å løse konflikter

NRKs argumentasjon bygger på at de måtte ta tak i en internkonflikt som Andersen var årsaken til.

18-19 vitner i saken skal gi forklaring, og mye tyder på at store deler av bevisføringen vil omhandle konfliktsituasjonen og hva som er gjort og ikke gjort for å løse konflikten på annen måte.

Det er klart at en arbeidsgiver har plikt til å ta grep for å løse en internkonflikt som går vesentlig ut over arbeidsmiljøforholdene for øvrige ansatte.

Da vil omplassering til andre oppgaver eller annet sted i organisasjonen være et mulig tiltak når samtaler og andre mindre inngripende konfliktløsningsprosesser ikke fører til å redusere konfliktene til et akseptabelt konfliktnivå.

Varsling og vern mot tiltak?

Andersen påberoper seg også at omplasseringen er en ulovlig gjengjeldelse mot en varsling hun har levert.

Det blir interessant å se om retten mener at hun har varslet i lovens forstand, slik at hun fikk krav på et særlig vern mot tiltak.

Mye tyder på at dette var en bekymringsmelding med informasjon om hennes egen sak som ble sendt til organisasjonsdirektøren etter at konflikten var et faktum.

Det er imidlertid ikke meningen at lovens varslingsregler skal gi spesiell beskyttelse for å melde fra om egen konflikt til arbeidsgiver.

Formålet med reglene om beskyttelse av varslere er ikke å gi arbeidstakere et særskilt vern mot tiltak i konfliktsituasjoner som de selv er årsak til. Det er i tilfelle et mulig misbruk av varslingsinstituttet.

Arbeidstakere kan ikke unngå styringsretten ved å bruke ordet varsling om sin bekymring for arbeidsgivers styringstiltak i konfliktsituasjoner som dette.

Hemmelige kilder og bevis

Bruk av hemmelige kilder til informasjon om konflikter og personer i et arbeidsmiljø har vært og er meget omdiskutert, og dette er også tatt opp fra Andersens side som uholdbart.

Dette må følge ordinære regler for bevisføring og bevisvurdering; Hver part kan føre de bevis som ønskes, også bevis av anonym karakter, men det er klart at domstolene vil være kritisk innstilt til informasjon med ukjent opphav ved sin vurdering av bevisverdien.

Det kan også være et treffende poeng fra Andersens side at hun ikke har fått mulighet til å svare for kritikk som er meddelt med ukjent kilde.

Medarbeiderundersøkelser av arbeidsmiljø og lederevalueringer er normalt anonyme, men de kan likevel brukes som bevis i arbeidsrettssaker.

NRK har i saken opplyst at hovedverneombudet har foretatt en arbeidsmiljøundersøkelse som det skal gis forklaring om i retten. Bevisverdien av slike undersøkelser vil ofte bli et tema i prosedyreinnleggene fra advokatene mot slutten av rettssaken.

Her kan det ofte paradoksalt nok være slik at medarbeiderundersøkelser med få respondenter og små forhold i bedriften har mindre troverdighet som uttrykk for sannheten i bedriften ettersom frykt for å bli identifisert gjør at ansatte er tilbakeholdne med kritiske svar.

Bredere undersøkelser med mange respondenter kan gi bedre troverdighet på grunn av redusert fare for gjenkjenning, og dermed ærligere svar på undersøkelsen.

Samtidig har det også stor betydning for svarene hvordan spørsmålene stilles og hvorvidt det er åpning for at de ansatte kan formulere sine opplevelser med egne ord.

Som regel har det langt større innflytelse på dommerne i saken dersom de enkelte ansatte som har vært berørt av konflikter selv gir forklaring for retten som vitner om hva de har opplevd.

Det ser ut til at dette i stor grad er planen fra NRK sin side i denne saken.

Vanlig problemstilling og stor risiko for arbeidstaker

Vi opplever relativt ofte at det oppstår diskusjoner om hvorvidt endringer i arbeidsoppgaver er utenfor arbeidsgivers styringsrett.

Men, det er sjelden slike saker kommer opp for domstolene slik som det vi nå ser mellom NRK og Andersen.

Det er jo lite økonomisk å vinne en slik sak ettersom erstatningen ikke blir høy.

Det er samtidig alltid en risiko for at man kan tape saken som arbeidstaker, hvor konsekvensen blir en langt større nedside med ansvar for alle sakskostnader i forhold til hva som kan vinnes med en seier.

Derfor vil som regel arbeidstakers rådgivere være tilbakeholdne med å anbefale søksmål i slike tvister.

Det blir spennende å se hvordan tingretten avgjør denne saken, med mindre den blir forlikt med en avtale før saken kommer til doms.

Det er ikke uvanlig i arbeidsrettssaker at de forlikes underveis, og dermed lukkes konflikten utad.

Allmenheten har normalt ikke krav på innsyn i en forliksavtale.

