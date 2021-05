Prinsesse Beatrice venter barn

Prinsesse Beatrice (32) og ektemannen Edoardo Mapelli Mozzi (38) venter barn til høsten, melder Buckingham Palace.

Beatrice av York er barnebarnet til Dronning Elizabeth og den eldste datteren til prins Andrew og Sarah, hertuginne av York.

— De er veldig glade for å annonsere at de venter et barn til høsten. Dronningen er informert og familiene er lykkelige over nyheten, skriver Buckingham Palace i en uttalelse.

Paret giftet seg i en hemmelig seremoni i fjor sommer. De skulle egentlig ha gitt hverandre sitt ja i mai i fjor, men utsatte bryllupet på grunn av pandemien.

Beatrice og Edoardo forlovet seg under en tur til Italia. Etter flere måneder med spekulasjoner annonserte de forlovelsen i september 2019.

GIFT: Prinsesse Beatrice giftet seg med Edoardo Mapelli Mozzi i fjor. Foto: Benjamin Wheeler

Familien til Mozzi har lenge vært nære venner med kongefamilien. Beatrice og Edoardo skal ha begynt å date etter at de møttes i prinsesse Eugenies bryllup i oktober 2018.