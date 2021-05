Bitcoinbedrageri: Flyttet midler til nye bitcoinadresser

Politiet etterforsker et grovt bedrageri knyttet til investering i kryptovaluta. Nå er millioner blitt overført til fem nye bitcoin-adresser.

Rundt 2,9 bitcoins fra et grovt bedrageri har nå blitt overført til fem nye bitcoin-adresser, ifølge politiet.

I forbindelse med disse transaksjonene ble midlene fra det grove bedrageriet som Troms politidistrikt etterforsker blandet sammen med andre midler.

De fem adressene er samlet cirka 143 bitcoins, som tilsvarer rundt 50 millioner kroner, opplyser politiet i en pressemelding.

Politiet advarer nå mot disse bitcoin-adressessene.

Bitcoinene ble overført fra 1DKkWREVuUuXmRNe99t9SrHCKdziLuthB8 til:

1GnQTicWhy1YibTVezwtKMqG5SvQ5mkKZ8

bc1q0969ccdrrtvhcwz4w26uq2q8p9e99c0rf7k690

bc1qgswyp68arh896fegyxznm2x9vkq0m7sgthc79x

bc1qk7u6g0w3a9t4ura06hxaxyvtjj4g54hnkhdw4g

bc1qkfydavfurlpaa2y0kqn3xn8x36tqc6f4uzq392

ADVARER: Politiadvokat Trude Kvanli advarer mot fem bitcoin-adresser. Foto: Politiet

– Med bistand fra Økokrim fortsetter Troms politidistrikt å følge pengene, sier politiadvokat Trude Kvanli i Troms politidistrikt.

– Vi tror hele beløpet på rundt 143 bitcoins stammer fra bedragerier eller andre straffbare handlinger, og anmoder fortsatt aktører som mottar disse midlene om å holde disse tilbake og å kontakte lokalt politi så raskt som mulig, sier hun.

Troms politidistrikt ber også om at man tar kontakt dersom man i god tro mottar noen av disse midlene.

– Det virker som et større kriminelt nettverk står bak disse bedrageriene, og vi ønsker å gjøre det så krevende som mulig for dette nettverket å fritt disponere disse midlene. Selv om vi anser sannsynligheten som lav, håper vi fortsatt at vi klarer å tilbakeføre verdiene til den fornærmede og avsløre personene som står bak, sier Kvanli.

I april ba politiet om tips i forbindelse med bitcoin-adressen som nå har overført midler.

De anmodnet personer som har mottatt midler fra denne adressen om å holde midlene tilbake og kontakte lokalt politi så raskt som mulig.