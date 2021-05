Betasuppe lages ofte med salt kjøtt fra svin eller lam. Jeg bytter ut det salte kjøttet med smakfulle små boller, laget med kvernet lammekjøtt (kan eventuelt byttes ut med kvernet kjøtt fra svin eller storfe) eller med grove smakfulle pølser i biter. Suppen inneholder ofte byggryn.

Oppskriften på pannebrød finner du nederst i artikkelen.

Betasuppe med byggryn

Dette trenger du til 4-5 personer:

2-3 dl tørre byggryn eller spelt middagsperler (eventuelt erstattes med 4-5 store poteter)

Ca. 1 ½ l kraft (fra grønnsaker eller lam/storfe)

1 løk

3 skiver kålrot

3 skiver sellerirot

3-4 gulrøtter

1 purre (bruk de grønnsakene du har tilgjengelig)

Smaksette med friske urter, for eksempel timian eller persille

Eventuelt salt, pepper

Lammekjøttboller:

(kan erstattes med smakfulle grove pølset i biter)

350-400 g kvernet kjøtt fra lam ev svin eller storfe

1 ts salt

Grovmalt pepper

Eventuelt 1 ss finhakket løk

½ ts malt ingefær (tørket)

½ ts malt allehånde eller malt nellik

¼ ts malt muskatnøtt

1 toppet ss potetmel

Ca. 1 ½ dl kaldt vann eller melk

Slik gjør du:

Skyll byggryn/perlespelt i kaldt vann. Ha over i en kasserolle. Tilsett grønnsakkraft/vann og kok i 40-50 minutter, til grynene begynner bli møre, les på pakken. Grønnsaker i biter tilsettes etter ca. 30 minutter (før grynene er gjennomkokt). Mens byggryn og grønnsaker koker gjør klar lammebollene.

Arbeid salt inn i det kvernede kjøttet, til deigen blir «seig». Tilsett finhakket løk, krydder og potetmel. Rør sammen og spe med kaldt vann eller melk i små porsjoner til en litt klissete deig. Form til små kjøttboller, bruk hånden og en skje og legg over i betasuppen. Kok opp og la trekke i 8-10 minutter til de er gjennomkokt. Smak til med salt, pepper og eventuelt litt timian. Dryss eventuelt med finhakket persille før servering.

Server med flatbrød eller pannebrød

Pannebrød

Dette trenger du:

¼ bit av fersk gjær (10-15 g), eventuelt ½ ts tørrgjær

½ ts sukker

2 ½ dl lunken/fingevarm væske (like deler vann og melk, eventuelt bare vann)

¾ ts salt

Ca. 350 g blanding av fint sammalt hvete og fint hvetemel

1 ss rapsolje

Slik gjør du:

Bland sammen gjær sukker og lunken væske (til gjæren har løst seg opp). La stå i romtemperatur i 5-10 min til du ser det begynner å danne seg «skum» på toppen. Tilsett mel, salt og rapsolje og elt sammen til en glatt deig som slipper bakebollen. Tilsett eventuelt 1 ts olje mot slutten slik at den smører seg rundt deigen. Dekk til og la heve i 20-30 minutter til dobbel størrelse. Smør litt olje på hendene og på bakebordet, del deigen i 6-8 like store biter og rull til boller. Dekk til og la de «hvile» i 8-10 minutter før du kjevler/trykker hver av bollene ut tykk en tykk lompe. Stek i tørr middels varm stekepanne eller på takke 2-3 minutter på hver side (steketid avhengig av tykkelse og temperatur). Oppbevar i et håndkle til de skal serveres.