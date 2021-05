Åpner 72 år gammel grav for å finne mannens hemmelighet

Levningene etter den såkalte «Somerton-mannen» ble gravd opp fra en kirkegård i Sør-Australia onsdag i jakten på svar på den 70 år gamle gåten. Det melder den australske TV-kanalen Nine Network.

1. desember 1948 ble en død mann funnet på Somerton Beach. Dødsfallet ble vurdert som mistenkelig, og det ble iverksatt etterforskning. Men ingen fant noensinne ut hvem mannen var.

Kode og mystiske lapper

Det ble funnet en koffert sammen med liket. Klærne i den hadde avklipte merkelapper. Det ble også funnet en papir med usammenhengende skriblerier som trolig var en kode, og en bok med poesi.

En lapp med det som kan se ut som koder ble funnet på liket. Papribiten med den persiske teksten var revet ut av en sjelden newzealansk utgave av The Rubaiyat of Omar Khayyam. Her ble den ukjente mannen gravlagt i juni 1949 - halvannet år etter han ble funnet død. Merkelappene var klippet av klærne som lå i mannens koffert. En lapp fra et vaskeri var en av de få konkrete sporene som ble funnet på mannen.

På en lapp revet ut fra en sjelden bok, sto det på persisk «Tamam Shud» som betyr «Det er ferdig».

Det beste sporet var en lapp med telefonnummeret til en eldre kvinne som bodde like ved funnstedet.

Kvinnen kunne imidlertid ikke bidra til å fastslå mannens identitet, og han ble i juni 1949 gravlagt i en anonym grav i Adelaide.

Her har den ukjente mannen ligget gravlagt i over 70 år. Foto: Nine Network

Håper på DNA-treff

Nå - over 70 år senere – håper man at ny teknologi kan hjelpe til å løse mysteriet. Onsdag ble kisten gravd opp og fraktet til rettsmedisisk for videre undersøkelser. Håpet er å få en DNA-profil som kan knyttes til noen av mannens slekninger.

– Selv om vi klarer å få en DNA-profil, er det ikke sikkert vi finner en match, sier professor ved rettsmedisinsk institutt i Adelaide, Anne Coxon til Nine Network.

Somerton-mannen ble funnet va forbigående som så en skikkelse som lå ved en murkant på stranden. Dødsårsaken er fremdeles uklar, men det har vært mange teorier både om hvem mannen er, og hvordan han døde.

Her ble den ukjente mannen funnet død. Foto: Wikimedia

Spion-teori

Noen mener han kan ha vært spion. Andre mener det er mer sannsynlig at han var noens forsmådde elsker.

Politiinspektør Des Bray møter pressen under gravåpningen. Foto: Nine Network

– Det er snakk om at han er en russisk spion, at han var del av svartehandelen, eller at han var sjømann, sier politiinspektør, Des Bray til Nine Network.

Han minner om at selv om det verserer mange teorier, er det ingen som kjenner sannheten.

– Somerton-mannen er ikke bare en kuriositet eller mysterium som skal løses, men noens far, sønn, kanskje bestefar, onkel eller bror, sier han.

Han sier også at politiet på slutten av 40-tallet gjorde alt de kunne for å løse saken, men at de ikke lykkes.

Rettsmedisiner Coxon sier undersøkelsene deres vil ta noe tid, men at de skal gjøre det de kan for å hjelpe til med å løse mysteriet.