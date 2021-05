Våpenhvile mellom Israel og Hamas fra klokken to i natt

* Konflikten mellom Israel og palestinerne er trappet opp de siste ukene. Siden mandag 10. mai har Hamas gjennomført rakettangrep mot Israel og Israel har gjennomført flyangrep mot Gazastripen.

* Det startet 12. april da palestinere svarte med kraftige protester etter at israelsk politi hadde sperret av området ved Damaskus-porten, som leder inn til gamlebyen i Øst-Jerusalem. De neste dagene kom det til sammenstøt mellom palestinske ungdommer og israelsk politi.

* 16. april begrenset Israel, med henvisning til koronapandemien, antallet palestinere som fikk komme inn i Øst-Jerusalem for å delta under fredagsbønnen i al-Aqsa-moskeen. Situasjonen ble ytterligere tilspisset.

* De neste dagene angrep palestinere ved flere anledninger ultraortodokse jøder i Jerusalem, mens ytterliggående jøder angrep palestinere.

* 22. april ble over 100 skadd i sammenstøt da den ytterliggående jødiske gruppen Lehava marsjerte gjennom Jerusalem.

* 25. april ble sperringene ved Damaskus-porten fjernet, men over 200 palestinere og 17 israelske politifolk ble skadd i nye sammenstøt ved al-Aqsa-moskeen.

* Konflikten ble ytterligere tilspisset av Israels varslede utkastelse av flere palestinske familier i Sheikh Jarrah-området i Øst-Jerusalem, for å gi husene deres til jødiske bosettere. Israel høyesterett skulle ha kommet med en kjennelse 10. mai om hvorvidt utkastelsene skulle opprettholdes, men riksadvokat Avichai Mandelblit grep inn, og 9. mai utsatte høyesteretten den ventede beslutningen i 30 dager.

* Jødiske nasjonalister planla mandag 10. mai å marsjere gjennom den muslimske delen av gamlebyen i Øst-Jerusalem for å feire okkupasjonen i 1967. Over 8.000 palestinere barrikaderte seg samme morgen ved al-Aqsa-moskeen, og det kom til harde sammenstøt med israelske sikkerhetsstyrker der over 330 palestinere ble skadd.

* Samme dag gikk Hamas hardt ut mot Israel og sa at det ville få alvorlige følger dersom de israelske sikkerhetsstyrkene ikke ble trukket bort fra området ved al-Aqsa-moskeen innen klokken 18 samme kveld.

* Da fristen utløp avfyrte Hamas sju raketter mot Jerusalem. Israel svarte med å angripe mål på Gazastripen. Hamas og andre militante grupper på Gazastripen trappet deretter opp rakettangrepene.

* 219 palestinere er siden drept på Gazastripen, 63 av dem barn og 36 kvinner, og over 1.140 palestinere er blitt såret, ifølge tall fra palestinske myndigheter onsdag 19. mai.

* Tolv personer er så langt drept i Israel, blant dem en femåring og en soldat, i rakettangrep fra Gazastripen, ifølge tall fra israelske myndigheter.

* 15. mai bombet Israel et høyhus i Gaza by. Bygningen huset flere medier, blant dem AP og Al Jazeera, og det var også leiligheter og forretninger der. Israel advarte om angrepet på forhånd og ingen ble skadd. Israel hevder det var Hamas-mål i bygningen.

* FNs sikkerhetsråd har møttes fire ganger – 10., 12., 16. og 18. mai – for å diskutere situasjonen. Ingen av møtene endte med felles uttalelse eller resolusjon.

* Opptrappingen av konflikten skjer samtidig med at både Israel og Palestina opplever politisk uro.

* Israel har gjennomført fire valg på under to år, men heller ikke etter det siste valget i mars har noen av partiene lykkes med å danne regjering.

* 85 år gamle Mahmoud Abbas har styrt Palestina på overtid siden perioden hans utløp i 2009. 29. april avlyste han valgene som skulle holdes i mai og juli, til protester fra Hamas.

(Kilder: TT-AFP-NTB)