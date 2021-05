Åpner opp om fremtiden: – Det er absolutt drømmen

Mange ble nok overrasket da Martin Ødegaard ble lånt ut fra Real Madrid til Arsenal i januar. I et intervju med TV 2 åpner den norske landslagskaptein opp om avgjørelsen han tok i vinter.

– Jeg følte at jeg trengte å spille mer med tanke på hvordan de siste årene har vært. Jeg har utvikla meg bra, spilt mye og tatt steg, men så følte jeg at det kanskje var i ferd med å stoppe opp litt med tanke på at jeg ikke fikk så mye spilletid. Det var ikke noe nøye planlagt, men det bare ble litt sånn når det nærmet seg januar, sier Ødegaard til TV 2.

Neste stoppested for drammenseren ble da Arsenal. En avgjørelse han ikke har angret på siden.

– Jeg har alltid likt måten klubben spiller på og jeg har sett mange kamper opp igjennom. Så er det treneren, selvsagt, og måten han ønsker å spille på. De bruker mange unge spillere og spiller på en måte som passer meg bra. Jeg hadde en fin prat med både han og klubben, så summen av det gjorde at jeg følte at det var en veldig bra greie, forklarer han.

På Emirates er Mikel Arteta svært godt fornøyd med nordmannens bidrag, og spanjolen har flere ganger gitt uttrykk for at han ønsker å beholde 22-åringen i London. Senest for litt over en uke siden svarte Arsenal-sjefen følgende på spørsmål om han ønsker sin norske playmaker med videre:

– Vi vil snakke om det når det riktige tidspunktet kommer. Men det jeg kan si er at jeg er svært fornøyd med Martin, sa Arsenal-manageren til TV 2.

– Todelt

Enn så lenge har Ødegaard to kamper igjen av låneavtalen med «The Gunners». Deretter er planen at han skal returnere til Real Madrid, men hovedpersonen selv er ikke avvisende til å bli værende på Emirates.

– Vi har egentlig bare sagt at vi fullfører sesongen, og så får vi ta det da. Mer enn det vet jeg ikke akkurat nå egentlig. Jeg trives godt her og har det fint, men vi må sette oss ned og prate med klubben etter sesongen, så får vi se hva som skjer. Akkurat nå så vet jeg egentlig ikke så mye om det, sier Ødegaard, som legger til at han ikke har vært i særlig dialog med Zinedine Zidane og Real Madrid gjennom låneoppholdet.

– Nei, jeg har ikke hatt så mye kontakt med dem selv. Jeg har pratet litt med noen i klubben der, men ikke noe med trenerne og dem. Det er andre som får ta seg av den biten.

Landslagskapteinen innrømmer at han fortsatt ikke har gitt opp drømmen om Real Madrid, men han påpeker samtidig at spilletid blir avgjørende for hva han gjør videre.

– Det er klart at den drømmen er der fortsatt og den kommer til å være der, for å si det sånn. Det er absolutt drømmen for meg, og jeg vil tro det er drømmen for veldig mange andre fotballspillere, sier han, før han fortsetter:

– Men som jeg har sagt før så er det viktigste for meg, i min alder, å spille, utvikle seg og føle at man blir bedre hver dag og hver uke. Så ja, det er todelt. Det er selvfølgelig drømmen, men det er viktig å spille kamper.

Har spilt med smerter

Etter ankomsten til Arsenal i januar har Ødegaard blitt en meget viktig brikke i Artetas lag. Selv skryter landslagskapteinen av måten han har blitt mottatt på i Nord-London.

– Med tanke på alle stedene jeg har vært er det nok her det har vært enklest å komme inn i garderobe og miljø og sånt, så det gikk veldig fort og fint. Jeg har trivdes godt fra dag én og blitt tatt veldig godt imot. Den biten der har gått veldig fint, så det har egentlig vært over all forventning, sier han.

At Ødegaard har trivdes godt har også vistes på banen. Med scoringer både mot Olympiakos og Tottenham i mars, ble han kåret til månedens spiller i Arsenal samme måned.

– Jeg følte det var veldig bra i mars, og egentlig mot slutten av februar også. Det har kanskje gått litt tråere etter skaden, men før det synes jeg det var veldig bra. Jeg kom fort inn i det og jeg følte at jeg kunne ta plass fra dag én, og det gjorde jeg. Jeg følte det gikk veldig bra, så kom den skaden og så har det kanskje ikke vært like bra etter det, sier Ødegaard.

For etter at han pådro seg en ankelskade under landskampen mot Gibraltar i mars, har det gått noe tråere. Nå forteller 22-åringen at han har spilt med smerter den siste tiden.

– I starten så spilte jeg med ganske mye vondt. Både i landskampene og da jeg kom tilbake her så var det ganske vondt. Da var jeg nok litt preget. Så fikk jeg en pause og etter jeg kom tilbake har egentlig ankelen vært fin, men det tar liksom litt tid å komme i gang igjen og komme inn i rytmen. Jeg føler det har gått bedre nå de siste matchene, men det tar alltid litt tid å starte opp igjen når man har vært ute, forklarer Ødegaard.

– Nitrist

Men selv med Ødegaard på banen har Arsenal levert langt under pari denne sesongen. To runder før slutt ligger Artetas mannskap på en 10. plass. Nå venter Crystal Palace og Brighton i de to siste kampene.

– Vi er ikke der vi ønsker å være og hvor klubben skal være, så det har vært litt skuffende, sier Ødegaard, som nå håper at supporterne kan gi dem et løft i de siste kampene.

– Det blir deilig. Vi har Palace nå, hvor de har fans, og så får vi hjemmefansen i siste. Det er på tide. Det er nitrist å spille uten fans. Man får nesten en sånn treningskamp-følelse og det blir ikke det samme adrenalinet og kicket inn mot match. Det blir godt å kjenne litt på det igjen, så jeg gleder meg, sier Ødegaard.

Han har fortsatt til gode å oppleve fulle tribuner i Premier League, men selv om han holder framtids-kortene tett til brystet, virker Ødegaard å være godt fornøyd med valget han tok i januar.

– Alt i alt synes jeg det har vært en bra tid og det har vært bra for meg personlig. Jeg trives godt her og er veldig happy, så jeg vil si det har vært bra, smiler Ødegaard, før han får et siste spørsmål, som krever litt betenkningstid:

– Hvor ser du deg selv om fem år?

- He-he, nei det... forhåpentligvis i Madrid, avslutter landslagskapteinen med et lurt smil.