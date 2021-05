Nytt søksmål mot Marilyn Manson: – Du skrøt av voldtektene

Rockeren Brian Hugh Warner (52), bedre kjent som Marilyn Manson, har vært i hardt vær det siste halvåret som følge av at flere kvinner har stått frem med anklager om seksuelt overgrep.

Nå forteller også den tidligere assistenten hans sin historie. De to skal ha møttes for første gang i 2010, da Manson først tok kontakt med henne på MySpace for så å invitere henne hjem til ham i West Hollywood.

Da hun kom hjem til ham skal han ifølge PageSix ha insistert på å ha en photoshoot for så å be henne ta av seg toppen. Senere skal han ha dyttet henne ned på sengen, lagt seg oppå henne, låst henne fast med kroppen sin og prøvd å kysse henne. I tillegg skal han ifølge henne ha bitt henne i øret og tvunget hånden hennes ned i buksene hans.

Umenneskelige arbeidsforhold

Walters forteller at hun i etterkant av hendelsen tenkte at «det sikkert ikke telles som overgrep», fordi det stoppet på det punktet. Hun holdt kontakt med ham og etter en stund tilbød han henne jobb som hans personlige assistent, og doblet samtidig den daværende lønnen hennes.

Arbeidsforholdene skal ha vært uutholdelig. Han tvang henne til å jobbe 48 timer i strekk og skal ved flere anledninger ha truet henne, dyttet henne oppover veggen og kastet oppvask på henne. Ved en anledning skal han ha sendt henne et bilde av sårene han skal ha laget på skuespilleren Esmé Bianco, som selv har saksøkt ham, med teksten «Ser du hva som skjer?».

TMZ, som har tilgang til rettsdokumentene, ramser opp flere av Walters anklager. Hun sier at Manson skrøt av hvor lett det var å komme unna med voldtekt, og at han elsket hvordan kvinner så ut rett etter at de var blitt voldtatt. Han skal også ha fortalt henne at han ønsket å drepe kvinner han datet.

Slik startet det

Det var eksen hans Evan Rachel Wood som først tok til orde 1. februar. Hun la ut et innlegg på sin Instagramprofil, der hun hevdet at hun var blitt fysisk og psykisk misbrukt i løpet av en periode på flere år.

Innlegget førte til at flere kvinner sto frem og fortalte lignende historier, noe som førte til at politiet i Los Angeles startet en etterforskning av ham.

Manson har avvist Woods anklager og kaller dem «en forferdelig forvrengning av sannheten».