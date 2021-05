Bitcoin-nedturen fortsetter etter kinesisk advarsel

Bitcoin falt onsdag til sitt laveste nivå på over tre måneder etter at Kina advarte investorer mot kryptovalutaer og sa de ikke vil bli gyldig betalingsmiddel.

De kinesiske kommentarene sendte bitcoin ned ytterligere ti prosent, og for første gang på over tre måneder kostet den digitale valutaen under 39.000 dollar – rundt 320.000 kroner.

Etter en toppnotering på 64.870 dollar forrige måned, har bitcoin fått juling i markedet den siste, tiden, blant annet etter kommentarer fra Tesla og selskapets eier Elon Musk. Før onsdagens fall kostet en bitcoin 45.600 dollar. Analytikere tror den kan falle videre til 30.000.

Kina forbød handel med kryptovalutaer i 2019 for å hindre hvitvasking av penger og at folk flytter penger ut av landet. Kina sto tidligere for rundt 90 prosent av verdenshandelen med disse valutaene.