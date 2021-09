Ekskona og den nye kjæresten ble funnet drept – nekter straffskyld

Tirsdag starter rettssaken mot en 43 år gammel mann som er tiltalt for å ha drept ekskona og hennes nye kjæreste. Han nekter straffskyld for drap, men erkjenner at han gjorde det.

Klokken 02:19 den 24. juni i fjor rykket politiet ut til en leilighet i Stavanger sentrum. De hadde fått meldinger om grov vold på en adresse.

I leiligheten ble en kvinne i 20-årene og en mann i 30-årene funnet drept.

43-åringen som er tiltalt for drapene og som må møte i Sør-Rogaland tingrett tirsdag, befant seg også i leiligheten da politiet ankom. Han ble pågrepet på stedet og erkjente raskt at det var han som hadde tatt livet av de to.

Likevel nekter han straffskyld.

– Han kommer ikke til å erkjenne straffskyld i retten i morgen, sier mannens forsvarer, Odd Rune Torstrup, til TV 2.

– Hvorfor ikke?

– Det vil jeg ikke si noe om i dag.

Ferskt brudd

ÅSTED: I en bolig i Stavanger ble to personer funnet drept. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Det var tiltalte selv som meldte fra til politiet om drapene.

Alle de tre involverte var syriske asylsøkere, som hadde flyktet til Norge.

Tiltalte og den avdøde kvinnen skal ha vært gift i flere år, men ekteskapet tok slutt i mai 2020, altså én måned før drapene.

Samlivet startet da de bodde i Syria, og fortsatte etter at de kom til Norge i slutten av 2015.

Tiltalen mot 43-åringen er tatt ut av statsadvokatene i Rogaland, etter ordre fra Riksadvokaten. Mannen er også tiltalt for grove trusler og frihetsberøvelse.

Da drapene skjedde var også en fjerde person til stede i leiligheten.

43-åringen skal ha nektet denne mannen å forlate stedet, og truet med å drepe også han, ifølge tiltalen.

Vurderte besøksforbud

Dagen etter drapene ble det kjent at begge ofrene hadde vært i kontakt med politiet flere ganger.

Senest 29. mai, altså en måned før drapene fant sted, anmeldte den avdøde mannen tiltalte for vold.

Han ba om besøksforbud, men politiet rakk aldri å ta stilling til hvorvidt det skulle utstedes eller ikke.

Fikk kritikk av Spesialenheten

Under en pressekonferanse samme dag vedgikk politiet at oppfølgingen hadde tatt for lang tid og de satte i gang en intern granskning av sin egen håndtering av saken.

Tidligere i september konkluderte Spesialenheten for politisaker med at det ikke var grunnlag for straff for Sør-Vest politidistrikt som foretak. Likevel fikk politidistriktet kritikk for å ha manglede rutiner:

«Selv om det var i samsvar med gjeldende instrukser og rutiner i politidistriktet, å avvente utstedelse av besøksforbud til mistenkte hadde forklart seg, fant Spesialenheten at det kunne reises kritikk mot foretaket for blant annet mangelfulle rutiner knyttet til behandlingen av besøksforbud (...)», heter det i skrivet fra Spesialenheten.

Trolig tilregnelig

I et drøyt år har Sør-Vest politidistrikt etterforsket drapssaken. Tiltalte har også gjennomgått en full judisiell observasjon.

Det vil si at en psykolog og en rettspsykiater har observert mannen over tid.

Ifølge Stavanger Aftenblad har de konkludert med at det ikke er noe som tilsier at han var utilregnelig da han utførte drapene.

Det er til slutt Sør-Rogaland tingrett og eventuelle ankeinstanser som skal ta stilling til om tiltalte kan straffes med vanlig fengsel, eller om han skal overføres til tvungent psykisk helsevern.

Det er satt av én uke til hovedforhandlingen i Stavanger tinghus.