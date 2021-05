Maria Petra (21) overrasket vennene da hun dukket opp i The Voice: – «Hva skal du der?»

Du trodde kanskje alle artister og popstjerner har vokst opp i en musikalsk familie, har sunget så lenge de kan huske og «den reglen» der?

Det er ikke tilfellet for sangtalentet Maria Petra Brandal (21) fra Horten.

Fredag står hun nok en gang i H3 Arena på Fornebu og skal kjempe mot fem andre deltakere i semifinalen av The Voice 2021. Men 21-åringen har ikke alltid hatt en drøm om å bli artist.

– Jeg har var med i barnekor, men det var ikke sånn at jeg tenkte jeg skulle bli popstjerne, forteller Brandal til TV 2.

Se Brandals The Voice-opptreden fra forrige fredag, i videoen øverst i saken.

TALENT: Maria Petra har ikke alltid gått med artistdrømmen i magen, det har kommet de siste årene. Foto: TV 2.

Ble rådet til å droppe piano

Hun innrømmer samtidig at hun prøvde seg på både gitar og piano, men det ble ingen langvarige prosjekter.

– Det var ikke noe for meg. Jeg var veldig dårlig på noter og ville heller lære meg å spille av meg selv enn «Lisa gikk til skolen», sier 21-åringen og legger til at hun fikk et råd av pianolæreren.

– Det var han som sa at jeg heller burde synge enn å spille piano. Så da sluttet vi med å lære noter og begynte å spille akkorder, ler hun.

Først som 16-åring vokste musikkinteressen, og Brandal begynte å skrive egne låter etter en helt spesiell hendelse.

– Jeg ble forelsket, og da fikk jeg plutselig masse følelser, og så fikk jeg lyst til å skrive, ler hun.

Låtskrivingen likte hun godt, og Brandal begynte å ta inspirasjon fra personlige opplevelser og ulike følelser til låtene. Samtidig fikk hun mer tro på sin egen sangstemme.

– Jeg tror nok Billy Eilish åpnet noen dører for meg med det at man ikke trenger å synge så høyt. At det er fint selv om man ikke gauler. Jeg fikk litt mer selvtillit på at det er ikke det som betyr noe da, det er ikke det som er musikk. Så hun har jeg sett mye opp til, innrømmer 21-åringen.

– Kommer til å angre

Etter videregående valgte hun til slutt å ta et pauseår og jobbe på klesbutikk for å ha tid til å utforske musikkinteressen.

– Jeg gikk vanlige studier på VGS, men så tok jeg et årsstudium i musikk etterpå. Jeg tenkte at hvis jeg ikke driver litt med musikk nå, så kommer jeg sikkert til å angre. Så da satte jeg av et år til det da, men så ble det litt mer, forteller hun og legger til:

– På det årsstudiumet møtte jeg en fyr som produserte og drev med musikk selv, og så dyttet han meg til å tørre å gi ut mitt eget.

Til topps på Spotify

Ikke lenge etter at de egenproduserte låtene havnet på Spotify, ble Brandal oppringt av The Voice-produksjonen. De lurte på om hun kunne tenke seg å komme på audition.

– Først hadde jeg egentlig ikke lyst, og jeg trodde det var «spam» eller noe. Men så tok vi en telefonsamtale, og da sa hun at det var helt greit å melde seg av, at jeg ikke var forpliktet og kunne hoppe av hvis det ikke var noe for meg. Så da tenkte jeg: «Okei, jeg har ikke noe bedre å gjøre og jeg har lyst til å utvikle meg, så da gjør jeg det».

På auditionen til The Voice fremførte Brandal sin helt egenskrevne låt «Lonely». Det fikk hele tre av fire mentorer til å snu seg, og Espen Lind til å uttale at det var det beste han hadde hørt i The Voice.

Se Brandals audition i videoen under.

Like etterpå klatret låten også raskt til topps på Spotify, og den har i skrivende stund blitt strømmet over fire millioner ganger.

Det synes Horten-jenta er rart å tenke på.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det en gang, det føles bare rart. Jeg tror ikke jeg klarer å fatte det helt, fordi jeg fortsatt er «oppi» The Voice, så jeg tror ikke jeg klarer å lande helt og skjønne at det har gått så bra, ler Brandal.

TEAM ESPEN: Både Maria Petra Brandal (21) og Cynthia Verazie (18) valgte Espen Lind som mentor. Begge er fremdeles med i konkurransen. Foto: TV 2 / NTB

– Kommer publikum til å få høre flere egne låter fra deg?

– Ja, absolutt, men ikke i konkurransen. Jeg er ikke helt sikker på det, men jeg tror ikke det er helt innafor. Jeg tror man skal stille litt likt på å covre låter.

Ikke glad i oppmerksomhet

Da den tilbakeholdne 21-åringen plutselig dukket opp i den TV-sendte sangkonkurransen, fikk hun tilbakemeldinger fra familie og venner, som var overrasket.

– De ble veldig gira på mine vegne, men de skjønte ikke helt «hva er det du skal der», på en måte. Det er så veldig ulikt meg. Jeg har liksom alltid sagt at jeg kommer aldri til å opptre eller noen ting, at jeg bare vil holde meg på rommet, ler Brandal.

21-åringen er nemlig ikke spesielt glad i én ting.

– Jeg tror bare at jeg holder det for meg selv når det gjelder musikken. Det er litt motstridende med tanke på at jeg er med på TV nå da, men jeg er ikke så glad i oppmerksomhet, sier hun og gir et eksempel:

– Jeg har aldri stått hjemme og sunget, eller hatt behov for å ha teateroppvisning foran mamma.

Havnet i faresonen

Sist fredag havnet 21-åringen i faresonen for å ryke ut, da hun ble én av de tre med færrest publikumstemmer. Den gang slapp hun likevel unna med skrekken, men Brandal innrømmer at opplevelsen var kjedelig.

– Det var veldig skummelt å stå der. Det var selvfølgelig veldig kjedelig, men jeg er veldig takknemlig for at jeg kom videre. Så får vi se hvordan det blir nå, sier hun.

Brandal har tidligere avslørt til God morgen Norge at hun har et helt spesielt triks for å takle nervene, men innrømmer at hun kjenner ekstra på det denne uken.

– Ja, på en måte. Jeg forbereder meg mest på at det ikke går min vei, men prøver å tenke at det går fint uansett, innrømmer Brandal og legger til:

– Det er litt trygghet at jeg har noe å gå tilbake til uansett, at ikke lysene slukkes helt og det ikke er noe mer, men at jeg fortsatt kan drive med musikk.

I The Voice-semifinalen på fredag skal Brandal kjempe mot Natan Dagur (21), Sofie Fjellvang (20), Cynthia Verazie (18), Sverre Eide (27) og Erlend Gunstveit (25), der de fire med flest publikumstemmer får plass i finalen 28. mai.

Se The Voice på TV 2 fredag klokken 20.00 eller strøm når du ønsker på TV 2 Sumo.