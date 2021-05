Da fotballeksperten dummet seg ut fikk han svar fra «Twitter-kongen»

Se Newcastle–Sheffield United på TV 2 Sport 2 og Sumo fra 19.00!

Til tross for flere lengre skadeavbrekk og nesten ikke ha spilt foran sine egne hjemmesupportere har Allan Saint-Maximin spilt seg inn i Newcastle-supporternes hjerter.

Den tekniske kantspilleren, som før overgangen til Premier League var mest kjent for å spille med hårbånd fra den italienske motegiganten Gucci, har tatt Nordøst-England med storm.

Han var svært delaktig i at Newcastle klarte å kjempe seg ut av nedrykksstriden denne våren, men det er franskmannens engasjement utenfor banen som har gjort størst inntrykk på supporterne.

Allerede kort tid etter at han signerte for Newcastle tok han kontakt med Newcastle West End Foodbank. En organisasjon som sørger for mat til familier som har en tøff hverdag.

Denne uken ble han hedret for arbeidet sitt. 24-åringen ble belønnet med PFA Community Champion award. En pris som deles ut til en spiller som har gjort noe spesielt for lokalsamfunnet.

– Mange kjemper for å redde liv. For meg er det viktig at hvis jeg kan hjelpe, bare litt, så prøver jeg å gjøre det. Jeg er veldig glad for å motta denne prisen. Jeg visste ikke at jeg skulle få noen pris for det, det var overraskende, sier Allan Saint-Maximin til TV 2.

Franskmannen har besøkt dem flere ganger, donert signerte drakter og tilbrakt tid sammen med familier som er avhengig av organisasjonens støtte. Saint-Maximin har også gjort flere donasjoner til de lokale sykehusene i Newcastle under koronavirusets herjinger.

Han ble også hardt rammet av viruset selv. I hele to måneder kjempet 24-åringen for å komme seg tilbake på banen etter å ha blitt smittet av viruset.

– Alle elsker ham, har Carole Rowland i West End Foodbank tidligere uttalt.

– Han snakket med alle sammen. Gamle og unge. Han tok dem ikke bare i hånden, han satt seg ned med dem og spurte dem om hvordan de hadde det. Han var der ikke bare for å posere for bilder. Han var der for å finne ut hvorfor mennesker havner i denne tøffe situasjonen, sa Rowland.

– Måten jeg spiller på er for supporterne

Newcastle startet sesongen friskt, men det tok ikke lang tid før Steve Bruce og hans menn havnet i trøbbel. Fra 16. desember til 26. januar tok Newcastle to av 27 mulige poeng. Nok engang havnet de i kampen om tilværelsen.

En av spillerne som har fått størst ære av å få dem ut av knipen er Allan Saint-Maximin. Med uortodokse finter og ekstrem hurtighet tok han Newcastle-supporterne med storm i 2019.

Denne sesongen har han måtte ta tunneler og overstegsfinter for tomme tribuner. Noe som har vært tøft for en spiller som lever av å underholde fansen.

– Det er rart. Det er lenge siden jeg har sett supportere, så jeg er spent. Jeg elsker supportere. Måten jeg spiller på er for supporterne, så jeg elsker å se dem på stadion. Selv om det bare er 10.000, så er det veldig bra. For jeg vet at de kommer til å rope mye. Så vi kommer kanskje til å føle at det er 30.000 på stadion. Det er veldig bra, og jeg håper at alle supporterne kan være tilbake til første kamp neste sesong. Det blir stort, sier teknikeren til TV 2.

Onsdag kveld får Saint-Maximin endelig spille foran egne supportere igjen. 10.000 tilskuere får innta tribunene når Sheffield United gjester Nordøst-England.

Derfor svarer han supportere og hatere på Twitter

Men det er ikke bare på banen kantspilleren har herjet de siste månedene. Han har også herjet på Twitter. Mens flere og flere fotballspillere forlater sosiale medier for å skåne seg selv, velger 24-åringen en annen metode.

Han svarer enkelte av dem som skriver om ham.

– For å være ærlig, så må jeg ikke bruke Twitter. Mange spillere gjør ikke det. Jeg har barn, jeg har mitt liv. Men jeg mener at dersom jeg kan legge ut en spøk eller noe, så gjør jeg det. Fordi jeg vet at supporterne bruker tid på å støtte meg når jeg trenger det. De roper navnet mitt. De lager sanger for meg på stadion. Det er viktig for meg. Det gir meg litt, og hvis jeg kan gi litt tilbake ved å spille bak og spøke litt på Twitter, så kan det være bra.

En av de som fikk gjennomgå av Saint-Maximin var fotballeksperten Paul Merson. Da han kalte franskmannen for Sam Maximus under en fotballsending tok det ikke lang tid før 24-åringen svarte ham på Twitter.

– Det er som jeg sier. Jeg prøver å spøke litt. Det skjer ofte at folk sier navnet mitt feil. Maximillian, Maximus, jeg hører så mye forskjellig. Hvis du kan lage litt humor av det, så er det fint. Hvis folk ler, så er det bedre. Jeg er glad for å kunne spøke litt for fansen i blant, sier 24-åringen som i biografien på Twitter omtaler seg selv som «Twitter-kongen».

