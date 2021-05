OSLO TINGRETT (TV 2): Den terrortiltalte 16-åringen skrev kort tid før pågripelsen på et chatteforum at han hadde laget ferdig gift, og at han vil prøve den snart.

16-åringen er tiltalt for terrorplanlegging, og for deltagelse i IS.

Onsdag kommer det ytterligere informasjon om nettsøkene og den angivelige planleggingen av et terroranslag som fikk ham pågrepet i februar.

Politiets sikkerhetstjeneste pågrep gutten den 4. februar, og mente da at det hastet å få kontroll på ham fordi han kunne begå en terroraksjon i nær fremtid. De hadde kort tid i forveien blitt tipset om aktivitet på nettet som tydet på at han ville begå terror.

Tirsdag ble det blant annet vis utdrag fra en chat der han lanserte «national day» som en mulig dag for å gjennomføre et terrorangrep.

Gutten hevdet selv i retten at han aldri hadde til hensikt å begå en terrorhandling, men at søkene han gjorde på nett kun var fordi han kjedet seg. Han nekter straffskyld.

Veileder for terrorangrep

Onsdag la aktor Marit Formo frem flere digitale funn PST har gjort i guttens søkehistorikk. Der kommer det frem søk gutten har gjort, oppskrifter han har funnet, og samtaler han har hatt i ulike nettforum.

TV 2 velger av presseetiske hensyn å ikke gjengi søkene eller oppskriftene som gutten har funnet, og kun i generelle ordlag å beskrive inneholde i bevisene.

AKTOR: Statsadvokat Marit Formo leder påtalemyndigheten i retten. Foto: Gorm Kallestad

Formo legger blant annet frem informasjon fra pdf-filer som tilsvarer brukerhåndbøker som IS legger ut med veiledning for hvordan man gjennomfører terrorangrep.

Blant annet er det tips til hva slags verktøy og utstyr man bør bruke, og hvor man bør plassere ulike instrumenter for å gjennomføre et anslag.

I en setning om bruken av gift, referer Formo følgende innhold:

«Vi har lært at når vi skal gi gift, er vi rause».

Da gutten ble pågrepet, fant politiet en gul nikotinvæske hjemme hos ham. De mener dette er et forsøk på å blande gift som skulle bli brukt i et angrep.

Aktor Formo lurer på hvilken hensikt han hadde med væsken, og hva som ville skjedd dersom han ikke ble pågrepet.

– Jeg hadde kastet det, hva ellers? svarte tiltalte.

– Hadde du planer om å lage mer av den nikotinvæsken?

– Nei.

Han ble deretter konfrontert med en internettsamtale fra den 1. februar, tre dager før han ble pågrepet. Gutten skrev i chatten om giften han hadde laget.

«Jeg gjorde den ferdig i går og vil prøve den snart», skrev han.

I retten sier han at dette ikke betydde at han ville bruke den mot mennesker.

– For det første sa jeg at jeg hadde gjort den ferdig i går, men det stemte ikke. Hadde jeg virkelig ville gått for å prøve den, ville jeg gått på et dyr. Jeg ville ikke gitt den til et menneske, sa 16-åringen.

FORSVARER: Andreas Berg Fevang forsvarer den 16 år gamle gutten. Foto: Torstein Bøe

Var med i «jihad-grupper»

Aktor Formo la videre frem innhold fra samtaler 16-åringen har hatt med ikke identifiserte motparter. Påtalemyndigheten mener samtalene og en intensjon om å begå terror kvalifiserer til det retten må se på som deltagelse i IS.

I en samtale skrev gutten at han «ikke har møtt kalifatets soldater ennå».

– Hva mener du med det?, vil Formo vite.

– Fordi han (samtalepartneren journ.anm.) hadde sagt at han lette etter dem. Men jeg kunne ikke vite om han var medlem eller soldat, svarer gutten.

– Var du med i IS-sympatiserende grupper?

– Ikke alle gruppene var det, jeg var med i mange grupper, svarer gutten. Formo viser til en utveksling der gutten tipser en annen person om det hun kaller for «jihad-grupper».

– Hvorfor tipser du en annen om jihad-grupper?

– Fordi han spurte.

Videre innrømmer gutten å ha donert 151 dollar til et nettsted med IS-propaganda. Likevel hevder han at dette ike var for å støtte IS.

– For det første er det ikke et offisielt nettsted for IS. For det andre var det kun for å støtte nettstedet, forklarte 16-åringen.

Guttestreker

Det er satt av ti dager til å behandle saken mot den syriske 16-åringen.

Han og hans forsvarer mener at hans nettaktivitet er helt ufarlig, og at det kun må ses på som guttestreker, og han hevder han kun kjedet seg.

– Jeg lagde den giften av ren nysgjerrighet, jeg hadde ikke til hensikt å skade noen, det var rett og slett bare nysgjerrighet, forklarte han tirsdag.