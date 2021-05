Mann ropte og løp etter barn: — Var skremmende

Ti over halv ni onsdag morgen fikk politiet flere bekymrede telefoner fra området ved Tåsen T-banestasjon i Oslo. Meldingene gikk på at en mann ropte og løp etter folk.

— Han skal ha skreket og løpt etter barn. Slik det det fremstår skjønner jeg at adferden har vært skremmende, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Vidar Pedersen, til TV 2.

Ifølge ham gikk meldingene på at mannen fremsto som ruset. Det er ikke meldt om at noen er utsatt for noe fysisk.

— Men det har nok vært en skremmende situasjon likevel, sier Pedersen.

Politiet er nå på stedet og har kontroll på mannen. De snakker både med ham, samt vitner til hendelsen.