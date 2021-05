Line Andersen forklarer seg: – Det var ikke bra, det angrer jeg på

Andersen innrømmer at hun kan være krass, og at det kom noen sterke strofer til kollegene under det mye omtalte sjakkmøtet i 2019.

NRK-profil Line Andersen som har saksøkt sin egen arbeidsgiver for ugyldig endringsoppsigelse, står nå i vitneboksen i Oslo tingrett.

Utspørringen starter med en slags oppsummering av hva Andersen har gjort gjennom sin karriere, og hva hun begynte å jobbe med da hun kom til NRK.

Hun forteller at hun har fungert som både programleder, researcher og vaktsjef, for å nevne noe, og at hun har hatt mye ansvar rundt planlegging av innhold.

Om arbeidet på mesterskap, sier Andersen følgende:

- Det er ofte jeg som har ansvar for de internasjonale kildene, mens de andre tar for seg øvrige kilder, og det jeg som setter det hele sammen til en sending, forklarer Andersen.

– Var du et naturtalent? Hva ligger i det?

– Det er ikke talentet som har fått meg dit hvor jeg er i dag. Jeg jobber hardt, jeg er en fagnørd, jeg er på grensen til galskap opptatt av egne prestasjoner, og det som har gitt meg mest i jobben er å utvikle programlederposisjonen, ved å trekke inn samfunnsperspektiver, som noen vil mene at jeg er kjent for, sier Andersen.

– Har det vært konfliktfylt i denne reaksjonen?

– Nå er jeg redd for å slå fast noe som helst, for det dukker jo opp konflikter her som ikke jeg var klar over engang, svarer Andersen.

Advokat Tron Dalheim fortsetter sin utspørring, og lurer på hvilken type kollega Andersen er.

– Det er jo åpenbart uenighet om det. Jeg forsøker å sparke oppover og ikke nedover. Jeg er den som tøyser ekstra med de som ikke tar så mye plass, og den som trener nye unge talenter, sier Andersen.

– Et røft arbeidsmiljø

– Vi er et røft arbeidsmiljø, og et spesielt arbeidsmiljø, sier Andersen om det å jobbe i NRK.

Hun utdyper:

– Vi er en tett gjeng som bor sammen mange døgn i året, og arbeidsmiljøet preges av det. Vi har sett dem på sitt fulleste, på sitt groveste. Noen av oss opplever, med feil da, at terskelen blir litt annerledes, sier Andersen.

Hun forteller videre om da hun ble syk i forkant av sjakken:

– Jeg tror vi har fått med oss noe på flyet, fordi mange blir syke. Så tror jeg at jeg er frisk etter noen dager, så jeg går i et sosialt lag, og blir dobbelt så syk. Jeg ser hvordan det kan se mistenkelig ut. I denne situasjonen var det både virus og øyekatarr, så det var umulig for meg å gå på jobb, sier hun.

Forklarer seg om sjakken

Andersen blir så spurt om hva som skjedde da hun ble tatt av sjakksendingene og erstattet av Ole Rolfsrud.

Andersen bekrefter at hun ble meget oppgitt over å se de nye pressebildene.

Så kommer de inn på det mye omtalte sjakkmøtet i 2019.

– Det er jo veldig trist. Jeg ankommer sjakkmøtet ca. kl 9. Det er en dårlig stemning der. Jeg blir litt overraska over hvor trykka stemningen er. Jeg skal ikke beskylde noen for noe, men man kan jo anta at de har hørt noe om det jeg har skrevet, sier Andersen, og sikter til tekstmeldingene hun sendte i forkant av møtet.

Hun forteller videre at hun tok opp med Rolfsrud en kommentar han skal ha sagt på lufta i en av sjakksendingene, som Andersen reagerte på.

Så kommer hun inn på hva som var opptakten til konflikten – om hvorvidt de skal ha gjester fra musikalen Chess i studio. Andersen mener det er feil å ha dem på besøk, siden de er med som sponsorer av programmet.

– Det er saklige ting som tas opp. Men jeg har vært mer diplomatisk i mitt liv, erkjenner Andersen.

– Det var ikke bra, det angrer jeg på

Så kommer de inn på den nye pressemeldingen, som Andersen ble «dritforbanna» for, som hun selv sier.

Situasjonen skal så ha eskalert, og Andersen begynner å gråte, før hun kaller kollegene for noen «jævla idioter».

– Det var ikke bra, det angrer jeg på.

Deretter får Andersen beskjed fra sportsredaktør Egil Sundvor at de fortsetter sjakksendingene med Ole Rolfsrud.

Han spør så hvordan Andersen ønsker at dette skal kommuniseres til media.

– Da blir jeg kald inni meg. Han vil anbefale at jeg kommuniserer ut at jeg er syk, jeg sier at jeg ikke er syk. Jeg tenkte at jeg lyver aldri. Hvis jeg sier at jeg er syk og det kommer ut at det er konflikt med sjakken, så taper jeg på alle punkter, sier Andersen.

Blir sykmeldt

Andersen sykmeldes så i lang tid. Hun virker preget når hun forteller om det.

– Jeg oppfatter det som alvorlig, som definerende for min karriere. Jeg blir livredd og bryter sammen, så samboeren min må kjøre meg til lege. Han sykmelder meg umiddelbart. Så går jeg ut i en periode der jeg prøver å finne ut hvorfor den straffen er så enormt dramatisk sammenlignet med det vi har sett før, sier hun.

Utspørringen dreier seg så over på tiden etter – den mye omtalte konflikthåndteringsprosessen i etterkant av sjakkmøtet.

– Jeg får ikke de svarene jeg vil ha. Jeg fortsetter å stille de samme spørsmålene hele tiden, om mandatet. Jeg har ikke personlig en konflikt med sjakkgruppa, men opplever at de er sinte på meg, sier Andersen.

Samtalen med hovedverneombudet blir tema.

Andersen sier hun var svært frustrert etter å ha pratet med ham, hvor hun blir gjort kjent med at det foreligger en anonym undersøkelse.

– Jeg skjønner ikke hva som skjer. Jeg går frem og tilbake i min egen stue sikkert femti ganger, sier Andersen.

– Jeg blir så redd. Redd for karrieren min. Hva har skjedd her mens jeg har vært borte. Jeg skjønner plutselig at det er flere konflikter enn hva jeg var klar over.