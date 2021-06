Sommerhytta-tvillingene satte historisk rekord

Torsdag ble vinneren av årets sesong av Sommerhytta på TV 2 endelig klar. Far og datter, Kurt Rasmussen (48) og Veronica Johansen Rasmussen (26), stakk av med seieren og vant hytta de selv har bygd på Mjøsli i ti uker.

– Det er veldig, veldig stort. Helt sykt egentlig. Det føles fremdeles uvirkelig, sa Johansen Rasmussen tidligere til TV 2.

Sammen med sin far og den nærmeste familien har de holdt på hemmeligheten i omtrent ett år, da Sommerhytta ble spilt inn i fjor vår.

Nå gleder de seg til å endelig kunne ta i bruk hytta.

VINNERE: Veronica Johansen Rasmussen og Kurt Rasmussen stakk av med seieren i den femte sesongen av Sommerhytta. Foto: Espen Solli/TV 2

Historiske

Med seieren i boks, føyde far og datter seg inn i rekken som den femte vinneren av TV 2-programmet.

I årets sesong var det derimot et annet par som også skrev seg inn i historiebøkene.

Se hva som skjedde under finalen av årets Sommerhytta, i videoen øverst i saken.

Tvillingene Trude Rishaug Lium (41) og Trine Rishaug Lium (41) vant nemlig ingen gullhammere i løpet av sesongen.

Det har aldri skjedd før.

Da TV 2 ringer tvillingene og deler den historiske nyheten, er det to svært lattermilde damer som mottar beskjeden.

– Nei, hva for noe?! Nei og nei, ler Trine.

– Det gjorde vi faktisk. Jeg er så stolt, sier Trude.

Ufortjent

Til tross for at de synes det er morsomt å ha satt ny rekord, innrømmer de at det var tungt å være på Sommerhytta, uten få én eneste gullhammer.

– Vi prøvde å gjøre så godt vi kunne og jobbet hardt, så det var veldig skuffende og ikke få en hammer. Jeg synes vi hvert fall kunne fått én, sier Trine, som får støtte av søsteren:

– Det var bedritent og ikke få én eneste gullhammer. Jeg synes vi hadde gode resultater på enkelte ukesprosjekt, så jeg synes vi hadde fortjent én. Men det var for sterk konkurranse. Det var veldig ufortjent, sier Trude.

JOBBET HARDT: Tvillingene ga alt de hadde, i håp om å stikke av med en gullhammer. Foto: TV 2

Da ekspertene ga sine tilbakemeldinger, var det særlig én ting som felte tvillingene og arbeidet deres.

– Aina var litt vanskelig å tyde på hva hun ville vi skulle gjøre. Finn er jo bare søt, men det var snekringen som var vanskelig for oss. Den siste «finishen», sier Trine.

Fra før av hadde ikke damene særlig erfaring med å bygge noe. Trine forteller at de forsøkte å gjøre sitt beste, men at tiden ofte kom til kort.

Fristende

Eksperttrioen, bestående av snekker Lars Fossum, interiørdesigner Aina Sollie Steen, og hageekspert Finn Schjøll, har i løpet av ti uker på Mjøsli vurdert arbeidet til deltakerne.

Etter en samlet vurdering tildelte de en gullhammer hver uke, til det paret de mente hadde svart best på oppgaven.

I en e-post til TV 2 forklarer ekspertene at tvillingene jobbet godt, og hadde god progresjon, og at deres kreativitet ga dem flere seiere i flere av konkurransene.

Likevel holdt det ikke helt til en gullhammer, i løpet av ti uker på Mjøsli.

– De fikk til masse, og lagde mye fint. Dessverre for dem, var de andre deltakerne også meget gode, skriver Fossum og Sollie Steen.

EKSPERTTRIO: I ti uker har snekkerekspert Lars Fossum, interiørdesigner Aina Sollie Steen, og hageekspert Finn Schjøll vurdert arbeidet til deltakerparene. Foto: TV 2

Videre forklarer de at selv om det har vært fristende å gi tvillingene en gullhammer, har de husket på sin rolle som dommere.

– Vi ønsket selvsagt at søstrene også skulle få gleden av seier i en ukesfinale, men vi har altså tolket vår dommeroppgave slik at det beste deltakerparet vinner ukesprosjektet. Selv om det har vært fristende, kan vi altså ikke dele ut hammer på sjarm og innsats alene, om ikke resultatet også er tilfredsstillende.

Schjøll skriver til TV 2 at det var en vanskelig oppgave for dommerne, da de hver uke skulle kåre en ukesvinner.

– De var nære på, men så var det alltid noen som var bedre.

Likevel har tvillingene gjort et stort inntrykk på han.

– For min del vil de to bli stående i en egen klasse når det gjelder personlige kvaliteter. Humøret, sjarmen og utholdenheten er i en egen klasse, skriver han.

Selv om det ikke ble hytte på Mjøsli for tvillingene, håper han at de sitter igjen med fine minner.

– Det er en dyr premie, og da blir det en alvorlig sak at vi som dommere er så pliktoppfyllende som overhodet mulig. Innsatsen var ofte en gullhammer verdt, men dessverre så er utførelse alt.

Kreative

Samtidig som gullhammere har blitt delt ut hver uke, har deltakerne også hatt flere dagskonkurranser. I konkurransene har parene hatt muligheten til å vinne diverse premier som har kunnet hjelpe dem på veien.

Her har tvillingene briljert med sin kreativitet, noe de har høstet mye skryt av, fra dommerne.

– Man kan jo kalle det et plaster på såret, sier Trine.

SÆRPREG: Tvillingene har fått ros for sin kreativitet fra ekspertene. Foto: TV 2

Da gangene tvillingene stakk av med seieren i konkurransene, valgte de ofte bort eksperthjelp som snekker, flislegger eller maler.

– Vi innså mer og mer mot slutten, når det var to-tre uker igjen, at det ikke gikk vår vei. Når vi vant konkurranser, så valgte vi å gå for ting, i stedet for snekkerhjelp og slikt. Det ble en taktikk på en måte, forklarer hun.

Til TV2.no sier pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, at så lenge premiene ikke er fastmontert, eller at det foreligger andre grunner, kan parene ta med seg gevinstene hjem.

– Premier som ikke er fastmontert, eller hvor særskilte grunner skulle tilsi annet, kan de ta det med seg hjem til odel og eie, sier Dahl.

Han legger til at det ikke må betales noe avgift for premiene de vinner.

Spesiell gave

Selv om tvillingene ikke fikk noen av dommernes gullhammere, drar de ikke fra Mjøsli uten et symbol på innsatsen.

Et av de andre deltakerparene, Adrian Middelthon (25) og Christine Kirkhorn (26), valgte nemlig å gi tvillingene en helt spesiell gave.

– Vi synes at så mye som de har stått på, og så mye fint og kreativt de har levert, så er det synd at de aldri fikk noe uttelling. Derfor tenkte vi siden dommerne ikke ga dem noe gullhammer, da vil vi gjerne gjøre det, forteller Kirkhorn da TV 2 ringer venneparet.

Venneparet ga nemlig tvillingene en hammer, lakkert i gull.

– Det synes jeg er fortjent etter ti uker. Vi ble ekstremt glad i Trine og Trude, sier Middelthon.

GODE VENNER: Trude og Trine Rishaug Lium, og Adrian Middelthon og Christine Kirkhorn ble svært gode venner under Sommerhytta-oppholdet. Foto: TV 2

Kirkhorn forteller at det slet på motivasjonen å ikke få en gullhammer. Da hun og Middelthon endelig kapret den første gullhammeren sin, var det en lettelse.

– Det handler om motivasjon, og nesten litt verdighet når man er der. Det føltes som at man aldri strakk til. Det jo kjempefint det tvillingene leverte, forklarer hun.

Takknemlig

Tvillingene er veldig takknemlig for «gullhammeren» de fikk av Kirkhorn og Middelthon.

– De er jo så søte. De synes vi hadde fortjent en hammer, så da fikk vi en hammer, lakkert i gull, forteller Trine.

– Den setter vi veldig høyt.

FØRSTE «GULLHAMMER»: Christine Kirkhorn og Adrian Middelthon ønsket å gi tvillingene en gullhammer for innsatsen på Sommerhytta. Foto: TV 2

Selv om Sommerhytta er en konkurranse, forteller tvillingene at i løpet av de ti ukene på Mjøsli, ble det et samhold mellom dem.

– Den hammeren vi kjempet om betød jo mye, men det betydde veldig mye for oss å være med den gjengen som var der, og at de satte pris på oss, sier Trine, som får støtte av søsteren sin:

– Jeg er kjempestolt over at vi klarte å gjennomføre ti uker med lite erfaring, og krabbet oss sakte, men sikkert oppover, sier Trude.

– Vi har fått venner for livet. Vi har møtt noen fantastiske folk, som vi har masse gode minner med, fra hver eneste kveld på Sommerhytta.

Se hele sesongen av Sommerhytta på TV 2 Play når du vil.

Se også hele sesongen av Drømmehytta på TV 2 Play når du vil.