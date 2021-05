Helges Facebook-side eksploderte etter dette funnet

«Denne esken med morosaker ble funnet i veikanten øverst i Torvikdalen og ligger der fortsatt. Om de har blitt forlagt, mistet, glemt eller dumpet der vil jeg ikke spekulere i, men vedkommende som eier de vet hvertfall nå hvor de kan hentes,» skriver Dahlen på Facebook.

Nylig fant faren hans en helt spesiell eske langs veien hjemme i Heggem i Møre og Romsdal.

Det skriver Tidens Krav, som først omtalte saken.

«Det ligg ei eske med kuka neom væn»

– Far kom hjem og sa «det ligg ei eske med kuka neom væn», sier Dahlen til TV 2.

Noen timer senere kjørte Dahlen selv forbi eska, som var full av dildoer, glidemidler, løvblader og tom lyspæreemballasje.

– Jeg tenkte «hva i alle dager», og måtte jo ta et bilde av dette her, sier han.

Han tok et bilde av eska, og la mandag ut etterlysningen på Facebook.

Gullkornene haglet

Da begynte kommentarene å renne inn.

– Jeg sa til samboeren min at gullkornene nok kom til å hagle, og det gjorde det jo, sier Dahlen og ler.

Han sier at han la ut etterlysningen for moro skyld, men også for å kritisere forsøpling.

– Basert på det disse gjenstandene skal brukes til, tror jeg ikke at plasten er så nedbrytbar, sier han.

Ingen har meldt seg

Det er ingen i kommentarfeltet som har meldt seg som dildoeskens rette far, eller mor, men natt til onsdag forsvant den plutselig fra veikanten.

Dahlen sier at han ikke vet om det er sexleketøyenes eier som har kommet på banen, eller om det er noen som har ryddet den bort.

«Far melder om at eska ble fjernet i løpet av natta, da spørs det om leketøyet har blitt gjenforent med sin rettmessige eier,» skriver han i en oppdatering på Facebook.

Neppe øverst på flyttelasset

Han synes det er vanskelig å si hvordan i alle dager den velfylte dildoesken havnet i veikanten.

– Kanskje har noen ønsket å kvitte seg med det, eller så kan ha vært noen som har mistet det. Men, dersom du kjører et flyttelass, er det neppe en gjennomsiktig kasse med dildoer du plasserer øverst, sier han.