En tilfeldig loddtrekning startet Liverpool-karrieren

Trent Alexander-Arnold har hatt en sesong utenom det vanlige. Siden Liverpool toppet Premier League på nyttårsaften, har det gått nedover med både klubb og de siste sesongers beste høyreback.

Nå kjemper den regjerende mester om retten til å spille Champions League-fotball til høsten.

I et lengre intervju med Premier League Productions snakker Trent Alexander-Arnold om en sesong ingen så komme, om det å vinne trofeer, om debuten for klubben i hans hjerte og om en tilfeldighet som endte med regelmessig spill for Liverpool.

Vokst opp ved treningsfeltet

Trent Alexander-Arnold er Liverpool-gutt. 22-åringen vokste opp i bydelen West Derby, stedet der de rødkledtes treningsanlegg Melwood ligger.

– Vi så aldri spillerne så ofte som man skulle tro at vi gjorde. Man måtte anstrenge seg litt for å få et glimt eller få møte dem, men det hendte vi gjorde en ekstra innsats og fikk betalt, sier Liverpool-backen med et lite smil.

– Men bare det å vite at de man så opp til var i nærheten ga en god følelse.

Nå er det Alexander-Arnold byens små håpefulle står utenfor porten og venter på.

– Det er en litt rar følelse å være på den andre siden, ja. Jeg vet jo akkurat hvordan de har det. Hva det betyr for dem å få møte oss spillerne.

MELWOOD: En liten gutt får hjelp til å se etter sine idoler på Liverpools treningsanlegg. Foto: Jason Cairnduff

Loddtrekningen som endret livet

Trent Alexander-Arnold var en helt vanlig skolegutt som spilte fotball i alle friminutt, men han skjønte tidlig at talentet var noe utenom det vanlige.

– Laget jeg spilte på hadde en tendens til å vinne, og jeg var stort sett årsaken til det, sier 22-åringen og smiler.

Så lenge høyrebacken kan huske var målet å bli Liverpool-spiller, men fotball var bare gøy og en lek for alle på skolen.

– Jeg var rundt 6-7 år da Liverpool arrangerte en slags treningsleir for unger. De hadde ikke mange plasser.

– De sendte inn en invitasjon til skolen, og da læreren spurte hvem som hadde lyst rakk alle i klassen hendene i været. Dermed ble det puttet lapper i en hatt og gjennomført en loddtrekning.

Trent Alexander-Arnolds navn ble trukket ut. Han skulle på treningsleir med Liverpool. Der skjedde det saker og ting - raskt.

- Jeg tror det gikk 10 eller 15 minutter i første økt før noen kom og spurte moren min om jeg ville bli med å trene fast i klubben. Siden den dagen har jeg vært en del av Liverpool, sier mannen med 177 kamper for klubben.

Ballgutt med store drømmer

Etter hvert ble skolegutten en del av Liverpools akademi. Med det fulgte enkelte frynsegoder, slik som å få være ballgutt på Anfield.

– Det var gøy og en mulighet til å få sett kampene. Jeg hadde aldri muligheten til å kjøpe sesongkort eller å kunne gå regelmessig på kampene da jeg vokste opp, så det var en mulighet jeg grep med begge hender.

Som ballgutt fikk også Alexander-Arnold med seg et av Liverpools mest ikoniske øyeblikk på nært hold. Året var 2014 og de rødkledte var endelig i posisjon til å kunne ta Premier League-tittelen.

Men ballgutten Alexander-Arnold fikk ikke oppleve et av de magiske øyeblikkene, men det der Steven Gerrard sklir og ballen havner hos Chelseas Demba Ba.

TUNG DAG: Steven Gerrard tusler av banen etter 0-2-nederlaget for Chelsea 27. april 2014. Foto: Darren Staples

– Jeg stod på midtsirkelen og så hva som skjedde. Det var tungt å takle. Det er ekstra ille når man ikke har mulighet til å gjøre noe, men kun kan stå å se på, minnes 22-åringen om øyeblikket som får det til å gå kaldt nedover ryggen på mange Liverpool-supportere.

Tok et utradisjonelt valg

Seks år senere skulle den unge høyrebacken selv være en meget sterk bidragsyter da Liverpool smadret rekorder, tok 99 poeng og vant Premier League suverent.

Utenfra kan det virke som om scousernes høyreback har hatt en enkel vei til toppen, men det benekter 22-åringen. Alexander-Arnold måtte justeres ganske kraftig av Liverpool-akademiets ledere.

– Jeg var ganske het i toppen, hadde et voldsomt temperament og taklet dårlig å tape. Det måtte jeg jobbe mye med.

– For min del ordnet det seg først da jeg klarte å bruke aggresjonen til noe positivt på banen. Jeg begynte å bruke feilene jeg gjorde til noe jeg skulle lære av, slik at det ikke skjedde igjen.

POPULÆR: Alexander-Arnold er en lokal og jordnær gutt som har lykkes. Det setter fansen stor pris på. Foto: Oli Scarff

Høyrebacken har alltid hatet å tape, men han har ikke alltid vært høyreback.

– Jeg har spilt litt over alt, egentlig. Jeg spilte midtstopper, sentral midtbane, kantspiller, ja jeg har prøvd det meste, sier 22-åringen.

Men en målbevisst Alexander-Arnold fant tidlig ut at veien til toppen ikke nødvendigvis trengte å være tradisjonell - i den forstand at man fortsetter å spille der man føler seg tryggest.

– Da jeg var 17 år satte jeg meg ned for å se på muligheten til å komme meg opp på A-laget. Det var målet – å komme meg dit raskest mulig.

– Da så jeg at muligheten lå på høyrebacken. Der var det to spillere å kjempe mot, mens på midtbanen var det 12. Det var en sjanse å ta, men det ga resultater, sier 22-åringen med et smil.

– Det er nok det stolteste øyeblikket jeg har hatt

Valget skulle vise seg å være det perfekte. 25. oktober 2016 fikk 18 år gamle Trent Alexander-Arnold guttedrømmen oppfylt. Beskjeden om at han skulle starte ligacupmøtet med Tottenham kom dagen før.

PREMIER LEAGUE-DEBUT: Her er Liverpools 18 år gamle høyreback i duell med Manchester Uniteds Paul Pogba. Alexander-Arnold spilte sin første Premier League-kamp fra start borte mot erkerivalen Foto: Dave Thompson

– Det var enormt, sier 22-åringen med stjerner i øynene.

– På den tiden bodde jeg kun ti minutter fra treningsfeltet, men jeg hadde ikke sjans til å holde meg til jeg kom hjem, jeg måtte ringe hjem for å fortelle det og sørge for at alle kom til å komme på kampen.

– Det er nok det stolteste øyeblikket jeg har hatt. Jeg har utført større bragder, større milepæler er nådd og jeg har spilt bedre kamper, men stoltheten jeg følte…

– Det var vissheten om at uansett hva som ville skje, så kunne jeg kalle meg Liverpool-spiller, sier en stolt høyreback.

Alexander-Arnold i gullskrift

Valget om å satse alt på rollen som høyreback har resultert i en tilnærmet perfekt match med Liverpools A-lag. 22-åringen har av flere blitt karakterisert som en spiller som har revolusjonert måten å spille back på.

Sesongen 2018/2019 satte stjerneskuddet likså godt en ny verdensrekord. Trent Alexander-Arnold noterte seg for hele tolv målgivende pasninger i løpet av en sesong. Det er rekord for forsvarsspillere i Premier League, og den unge høyrebacken ble belønnet med en plass i Guinness rekordbok.

Men enda viktigere er trofeene 22-åringen har vært med på å hente til Anfield.

Blir du noen gang lei av å snakke om den semifinalen i Champions League?

– Ha ha, nei. Det får meg bare til å smile. Det er stort å få ha tatt del i en slik utrolig kveld.

7. mai 2019 skulle Liverpool forsøke å hente Barcelonas forsprang på 3-0 etter første semifinale i Champions League.

– Når noen leder 3-0 etter første møtet så tror jo alle at det er over, sier Alexander-Arnold.

Men Liverpool startet opphentingen allerede etter syv minutter, og på stillingen 3-0 til de røde, står Trent Alexander-Arnold ved cornerflagget.

Happy new year everyone :wink:



Beginning of End of

the decade. the decade. pic.twitter.com/alsBVWxFxX — Trent Alexander-Arnold (@TrentAA) December 30, 2019

– Det er vanskelig å forklare, jeg vet fortsatt ikke helt hva som skjedde den kvelden. En rar og fantastisk kveld for alle.

Den unge høyrebacken er lynrask i oppfattelsen, ser at Divock Origi er uten markering i feltet - ett sekund senere ligger ballen i nettet bak Barcelonas Marc-André ter Stegen. Liverpool klarte det umulige - de snudde 0-3 til 4-3-seier og sikret finaleplass i Champions League.

FØRSTE TITTEL: Trent Alexander-Arnold med Champions League-troféet etter finaleseieren 1. juni 2019. Tottenham ble slått 2-0 i Madrid. REUTERS/Kai Pfaffenbach Foto: Kai Pfaffenbach

På junis første dag samme år kunne Trent Alexander-Arnold løfte sitt første trofé som Liverpool-spiller etter å ha slått Tottenham 2-0 i finalen.

– Det er ikke så verst å ha det som sitt første trofé, sier 22-åringen og smiler.

Premier League viktigst

– Da vi vant Champions League så var det veldig stort, man kan ikke ta slike ting for gitt, sier en reflektert back.

– Samtidig følte alle at det var Premier League-tittelen som hang høyest – det var den alle i klubben ville ha.

Våren 2019 måtte Trent Alexander Arnold og resten av Liverpool-laget innse at en fantastisk sesong endte med andreplass i ligaen - ett fattig poeng bak vinner Manchester City.

Sesongen 2019/2020 ledet Liverpool Premier League fra og med andre serierunde, og da det gjenstod syv runde var allerede tittelen i boks. Trent Alexander-Arnold var en del av et Liverpool-lag som vant klubbens første ligatittel siden 1989-90-sesongen.

LIGATITTEL: Trent Alexander-Arnold (til høyre) feirer Premier Leauge-triumfen med lagkompisene (fra venstre mot høyre) Adam Lallana, James Milner, Jordan Henderson og Paul Robertson. (Photo by Paul ELLIS / POOL / AFP) Foto: Paul Ellis

– Jeg er selv en fan og vet at det er Premier League-tittelen vi virkelig ville ha. Jeg kunne merke det på hele byen, sier 22-åringen.

Nedturen

Høyrebacken kunne nærmest gå på vannet og Liverpool var fryktet i alle turneringer. Men så skiftet kalendere fra år 2020 til 2021.

– Det har vært en veldig rar sesong på så mange måter. Vi har ingen unnskyldning. Verken jeg eller laget har vært på det nivået vi burde vært, sier 22-åringen.

Liverpool har rast nedover Premier League-tabellen, og i Champions League ble det bråstopp i kvartfinalen. Samtidig har Trent Alexander- Arnold personlig skuffet mange, inkludert seg selv.

UTE: Her er det klart, Liverpool er ute av Champions League etter å ha tapt 1-3 sammenlagt for Real Madrid. Foto: David Klein

I mars kom telefonen fra landslagssjef Gareth Southgate - Alexander Arnold var vraket fra Englands 26 mann store landslagstropp.

– Jeg har lært mye mer om meg selv denne sesongen enn noen annen sesong, sier høyrebacken, før han fortsetter.

– Det er mye å lære av å vinne, men jeg mener det er enda mer å lære av nederlagene. Man må i langt større grad se på hva som gikk galt og finne en løsning.

Nå ser Liverpool ut til å ha funnet tilbake til seg selv og står med fire strake seirer i Premier League. Det har ført scouserne opp på den meget viktige fjerdeplassen før siste runde.

– Det er heldigvis fortsatt noe å kjempe for, og det er viktig, sier Alexander Arnold om sesongavslutningen.

TUNG SESONG: Trent Alexander-Arnold har måttet tåle kritikk denne sesongen. Høyrebacken har også blitt vraket fra Englands landslagstropp i EM-sesongen. Foto: Peter Powell

Søndag tar Liverpool i mot Crystal Palace på Anfield. Med seier vil de rødkledte sikre fjerdeplassen og Champions Leauge-fotball neste sesong. En sesong Trent Alexander-Arnold har forventninger til.

– Jeg kan ikke skjønne at den neste sesongen skal bli lik som denne. Nok en troféløs sesong vil være en enorm skuffelse. Vi har en tropp som å god nok til å kjempe om hvert eneste trofé som er i spill, sier en selvsikker 22-åring.

– Vi har tidligere vist av vi har det i oss å være så å si uovervinnelige gjennom en hel sesong. Vi kan få nærmere 100 poeng i ligaen, vi kan vinne 25 kamper på rad. Vi har store ting i oss.