Globen bytter navn til Avicii Arena

Fra i dag bytter Ericson Globe navn til Avicii Arena, skriver Aftonbladet.

– Vi gjør det for å sette fokus på psykisk helse, sier direktør Andreas Sand for Stockholm Live, som driver arenaen, til avisen.

For tre år siden tok den verdens kjente artisten Tim Bergling, kjent som Avicii, livet sitt. Han ble bare 28 år gammel.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Ikke lenge etter hans død startet foreldrene stiftelsen Tim Bergling Foundation, som har fokus på psykisk helse. Navneendringen er i samarbeid med stiftelsen og arenaen.

Aviciis far, Klas Bergling, sier til avisen at han er glad for at konserthuset bytter navn. Han er sikker på hva sønnen hadde sagt om navneendringen på det ikoniske bygget.

– Han hadde sagt at «det er sykt kult». Det er et uttryk han hadde brukt. Og han hadde selvfølgelig vært veldig stolt, sier Bergling.