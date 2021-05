Endrer status på etterforsking av Trumps selskap til kriminaletterforsking

Statsadvokaten i New York sier at etterforskningen av Donald Trumps selskap, Trump Organization har endret status til kriminaletterforsking.

I retten har talsperson for statsadvokatens kontor i New York, Cyrus Vance tidligere uttalt at de etterforsker «potensiell omfattende og langvarig kriminell oppførsel» ved Donald Trumps selskap, Trump Oranization.

– Vi har informert Trump Organization om at vår etterforsking av organisasjonen ikke lenger er av sivil karakter. Vi etterforsker nå aktivt saken som en kriminaletterforsking, sa Vance overfor Reuters.

Statsadvokaten mener selskapet kan ha drevet med skatte- og forsikringssvindel og forfalskning av forretningsjournaler.

Nyhetsbyrået skriver at etterforskningen startet etter at Trumps tidligere advokat, Michael Cohen – i forkant av presidentvalget i 2016 – utbetalte penger til to kvinner for å ikke uttale seg om påståtte seksuelle forhold til Trump.

Statsadvokat på Manhattan har de siste to årene etterforsket forretningsavtaler Trump gjorde i tiden før han ble president. Blant annet etterforskes det om Trump har blåst opp verdien av sine selskaper for å få gunstige lånevilkår og oppgitt en lavere verdi på sine eiendommer for å oppnå lavere skatt.

Justisministerens kontor ga ingen nærmere forklaring på hva som er årsaken til at etterforskningen har endret status og hvorfor det ble kunngjort offentlig.