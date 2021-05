Natt til onsdag utførte både Hamas og Israel nye angrep. Hamas skjøt raketter mot seks baser tilhørende det israelske luftforsvaret.



Minst ti sivile ble såret, seks av dem alvorlig, da mer enn 50 raketter ble skutt over grensen til Israel, melder Jerusalem Post.

Ifølge avisen planla IDF en natt med intense luftangrep mot Hamas-tunnelene på Gazastripen. Tirsdag opplyste talsmann Jonathan Conricus at om lag 100 kilometer av tunnelnettverket var ødelagt, melder nyhetsbyrået DPA.

Grytidlig onsdag morgen slo israelske kampfly til igjen mot Gazastripen, melder lokale medier som Al Jazeera siterer. En boligblokk ble truffet i luftangrepene, og minst tre palestinere ble drept. Ytterligere tre ble såret i angrepet.

USA med nøkkelrolle for våpenhvile

USA er en av Israels sterkeste støttespillere og forholdet dem imellom preger den overordnede amerikanske politikken overfor hele Midtøsten.

Stort sett har det vært en bred politisk enighet i USA om at landet støtter Israel i mange store spørsmål.

Det har det dog vært en markant endring på den siste tiden, ettersom flere fremtredende demokrater har kritisert Israels håndtering av Gaza-konflikten. Det har også vært flere demonstrasjoner rundt om i USA til støtte for Palestina og folk i Gaza.

Biden spiller «Good Cop»

Kursendringen man ser USA og blant dets folkevalgte, kan vise seg å spille inn på hvordan landet forholder seg til spørsmålet.

– Vi har en ny dynamikk der Kongressen spiller «Bad Cop» og president Joe Biden innehar rollen som «Good Cop» overfor Israel, sier den tidligere sikkerhetsansvarlige for Midtøsten, Ian Goldenberg.

Goldenberg jobbet i Barack Obamas administrasjon under hans presidentperiode. Da var som kjent også Joe Biden utenriksminister.

– Den taktikken gir kanskje president Biden mer fleksibilitet og innflytelse inn mot Israel, tror Goldenberg.

Mandag kom Det hvite hus med en offentlig uttalelse om konflikten – som de siste ukene har eskalert – mellom Israel og Palestina.

I uttalelsen kom det frem at Biden i telefonsamtaler med Israels statsminister Benjamin Netanyahu har uttrykt at han støtter en våpenhvile mellom partene i konflikten.

Selv om uttalelsen til nå er det lengte Biden har strukket seg i den retningen, er den offentlige linjen mer passiv enn den mange andre statsledere har lagt seg på. Flere krever nemlig en våpenhvile for å få slutt på volden, mens Biden ikke har kommet med et slikt krav.

Kan ikke holde presset unna for alltid

Men, ifølge to kilder The New York Times har snakket med skal samtalene Biden hadde med Netanyahu ha fortonet seg noe annerledes enn slik det ble lagt frem i pressemeldingen fra Det hvite hus.

Kildene sier til avisen at Biden advarte Netanyahu om at han ikke kan holde presset fra det internasjonale samfunnet og Kongressen – om at Israel skal endre sin tilnærming til Palestina og Hamas – unna i all evighet.

Avisen tolker det dithen at den private beskjeden hinter om at Bidens tilnærming til spørsmålet har en tidsramme.

Diplomati på bakrommet

Biden tilnærming har den siste tiden fått kritikk fra mange hold. Torsdag forrige uke forsvarte Det hvite hus sin pressesekretær, Jen Psaki presidentens strategi.

– Presidenten har holdt på med disse tingene lenge nok til å vite at veien til å få slutt på en internasjonal konflikt, ikke løses ved å ta debatten i offentligheten, sa Psaki og fortsatte:

– Noen ganger må diplomati foregå på bakrommet. Det må foregå i stillhet og vi har ikke behov for å legge frem enhver komponent offentlig, sa hun.

Blokkerer uttalelse fra Sikkerhetsrådet

Også ved et annet bord har USAs styresmakter vist seg å være mer tilbakeholdene enn sine internasjonale allierte.

FNs sikkerhetsråd har til gode å komme til enighet om en felles resolusjon om hvordan konflikten skal omtales og håndteres.

Tirsdag ble det igjen holdt møte i sikkerhetsrådet om spørsmålet, etter at de tidligere har mislyktes om å komme til enighet om en felles uttalelse om konflikten. Forslaget som har blitt fremmet, har USA blokkert.

Sent tirsdag kveld annonserte Frankrikes president, Emmanuel Macron at han har fremmet et nytt resolusjonsforslag i sikkerhetsrådet. Det ble utarbeidet i samarbeid med Egypt og Jordan og støttes av blant annet Kina.

Hvordan de andre landene i FNs sikkerhetsråd – som for eksempel USA og Norge – stiller seg til dette forslaget er ikke kjent.