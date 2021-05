Lokker med gratis øl for å få folk til å ta vaksine

Da myndighetene i Erie county i delstaten New York innså at de måtte gjøre mer for å få vaksinen ut til folket inngikk de et samarbeid med flere av byens barer og restauranter. Resultatet ble et tilbud om gratis øl når du blir vaksinert.

Dagens spesial er «Moderna shots» står det på skiltet ved inngangen til restauranten Thin Man i Buffalo. Sykepleiere fra fylkets helsedepartement har rigget seg til i andre etasje med 140 vaksinedoser.

Dette er en del av Erie county sitt siste påfunn for å nå ut med vaksine til alle innbyggerne i fylket. Alle som vaksinerer seg kan gå rett ned i baren, vise frem vaksinekortet sitt og få en gratis øl. De kaller det shot and a chaser-klinikker.

– Jeg har ønsket å ta vaksinen en stund, men å få gratis øl og en vaksine, det er en vinn-vinn situasjon, sier Conor Terry, som bestilte en IPA ved navn Sci-Fi Hamster Wheel.

Forsøket startet for noen uker siden, og har senere blitt utvidet til flere restauranter nord i delstaten New York. Denne lørdagen er det to restauranter som deler ut vaksine. Thin Man i Buffalo, fylkets største by, og Steelbound i Springville, en time unna.

Må ut til de unge

Mark Poloncarz, fylkesleder i Erie, har tatt turen til Thin Man for å se hvordan det går med prosjektet.

Han sier til TV2 at vaksineringen i området, som i resten av USA, har vært vellykket. Mer enn halvparten av innbyggerne har fått sin første dose. Men selv om det har gått over en måned siden alle over 16 kunne stille seg i vaksinekø, er det langt færre unge enn eldre som er vaksinerte. Poloncarz sier det er grunnen til at de bestemte seg for å sende vaksinene til mer utradisjonelle steder.

– Vi måtte finne en måte å nå ut til unge millennials på. Buffalo har mange bryggerier, så vi spurte dem om de var interessert i å samarbeide om shot and chaser-klinikkene. Det har vært en suksess så langt. Vi har hatt et par hundre innom på de forskjellige klinikkene vi har hatt, og vi håper på å få rundt 100 i dag, sier Poloncarz til TV2.

Buffalo-området er ikke det eneste stedet i USA hvor myndighetene tar i bruk kreative metoder for å bekjempe synkende vaksinevilje. I delstaten Ohio har guvernør Mike DeWine kunngjort et vaksinelotteri hvor vinnerne får en million dollar hver.

Poloncarz sier han gjerne vil begynne å vaksinere folk i parker, biblioteker og andre steder hvor det er mange tilfeldig forbipasserende som kan avse noen få minutter for en dose.

Jacob Piersa, lederen for den midlertidige vaksineklinikken i andre etasje av restauranten, sier det ikke er noe problem å flytte vaksineringen ut av sykehusene. For anledningen har Moderna-vaksinene blitt lagret i spesiallagde kjølere.

– Vi kan dele ut vaksiner nesten overalt. Vi har kun noen få krav til stedet. De fleste utfordringene kan vi løse, som strøm- og internettilgang, sier Piersa til TV2.

I Erie county kan innbyggerne nå gå rett fra vaksineklinikken til baren, og ta seg en gratis øl. Foto: Mathias Ask

Drikkekultur

Eksperimentet har også fått oppmerksomhet langt utenfor Buffalo og Erie county sine grenser.

– Endelig fant de en måte å få folk i Buffalo til å drikke øl, spøkte tv-komikeren Stephen Colbert om byen som er kjent for sin drikkekultur.

Terry, som nettopp har flyttet fra Buffalo fra Virginia for en ny jobb, sier han tror det er hovedårsaken til at shot and a chaser har blitt en ny suksess.

– Da jeg spurte sjefen hva jeg kunne forvente i Buffalo, sa hun at folk her liker å spise og drikke. Dette er noe for Buffalo. Det treffer nok kulturen her ekstra godt, sier han.

Hva bekymrer deg mest, bakrus eller bivirkninger?

– Bivirkningene er visst ikke så ille. Litt vondt i armen er ikke så farlig. Forhåpentligvis blir det ingen bakrus, jeg har ting å gjøre i dag og i morgen. Jeg er nok mest bekymret for alkoholen enn vaksinen, sier Terry.