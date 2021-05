TIX med ellevill pressekonferanse – løp rundt og hoppet på bordet

I etterkant av den første semifinalen ble det avholdt en pressekonferanse der alle deltakerne, én etter én kom for å møte pressen.

Først ut av alle var TIX, som kom løpende inn i lokalet før han hoppet opp på bordet til lyden av sin egen sang «Fallen Angel».

– Hvordan har du det?

– Jeg har vært på gråten i ti minutter nå, men jeg føler meg veldig bra!

TIX ble også intervjuet på norsk i etterkant av semifinalen. Se video av intervjuet under:

– Jeg kan nå enda flere

Etter noen minutter satte han seg ned og fikk spørsmål fra norske og utenlandske journalister.

– Det er fortsatt mye å fortelle av historien jeg forsøker å formidle her i Nederland. Jeg føler jeg har klart det. Eurovision er om mangfold, aksept og det å være sammen, sa bæringen og fortsatte:

– Det faktum at jeg får fremføre sangen min en gang til betyr at jeg kan nå enda flere der ute, som kanskje virkelig trenger det. Det er grunnen til at jeg er her.

TIX fortalte så om at han aldri hadde drømt om at han skulle vinne Melodi Grand Prix og at han skulle sette sine bein i en Eurovision-finale.

Han var også opptatt av at det viktigste med det hele var å få frem budskapet i sangen.

– Jeg vil at folk skal føle seg bedre, for det siste året har vært miserabelt.

Likte Aserbajdsjans opptreden

TIX ble også spurt om hvorfor han under semifinalen danset så intenst til artisten Efendis bidrag.

– Hvilken opptreden likte du best av din egen og Aserbajdsjan opptreden?

– Jeg kan ikke huske noe av min egen opptreden, og jeg har ikke sette den i opptak en gang, så da blir svaret Aserbajdsjan. Jeg har danset i hele kveld. Jeg vet ikke om dere ser det men jeg svetter som bare det, sa han.

Flere var også interessert i år høre mer om hvorfor TIX tok av seg brillene under sin sangopptreden.

– Når du tok brillene av i kveld, var det for å vise den ekte Andreas på scenen?

– På en måte var det det. Jeg har snakket med mange journalister om dette, men jeg sier det igjen: Fallen Angel er en sang om å føle seg lite verdt og utenfor. Det er en sang om å ikke vite hva man selv er verdt.

– Budskapet jeg prøver å komme med er at man kan bruke sine svakheter til egen styrke. Jeg prøver å inspirere folk der ute og gi dem håp.

Skal opptre i siste del av finalen

I etterkant av at TIX hadde fått et par spørsmål fra journalistene i salen – var det duket for trekning av hvilket tidspunkt han skal synge under finalen lørdag.

Det stod mellom første del og siste del av finalen. Etter mye om og men ble det klart at TIX skal fremføre sangen sin i andre halvdel av finalen, noe som sies å være det foretrukne.