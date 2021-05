Slik svarer han etter uttaket som har splittet Fotball-Sverige

Om 36 år gamle Andreas Granqvist skulle tas ut i EM-troppen eller ikke, har vært det store samtaleemnet i Fotball-Sverige inn mot uttaket.

Tirsdag kom svaret, og veteranstopperen med 88 landskamper for Sverige er med i Janne Anderssons tropp.

Den skadeforfulgte veteranen spiller til daglig for Helsingborg på nest høyeste nivå i Sverige, noe som har gitt kritikerne vann på mølla.

Selv svarer «Granen», som han kalles, med å legge ut en fotomontasje på Instagram. Der sitter han selv i en rullestol, mens han trilles av landslagstrener Andersson.

«Untouchable» står det på bildet, som er inspirert av filmen «De urørlige».

Langt fra bankers

At det har vært delte meninger om å gi 36-åringen en plass i troppen, bryr ikke hovedpersonen seg nevneverdig om.

– Jeg har lært meg at det alltid er folk som mener og synser i dette landet. Jeg bryr meg overhodet ikke så mye om det. Folk kommer alltid til å ha sine meninger, og har hatt det om meg i veldig lang tid, sier han til HD.

Den eneste grunnen til at veteranen får være med, er at UEFA har utvidet troppene. Tidligere har det vært tillat med maks 23 spillere. I årets mesterskap er det økt til 26.

– Hadde jeg tatt ut 23 spillere, hadde ikke «Granen» vært med. Med 26 spillere er det spillere som jeg vil skal være standby. Kanskje ikke spille så mye, men bidra i gruppen i livet i boblen. Om jeg ser slik på det, kan jeg ikke tenke med noen bedre enn «Granen». Hun er et fullstendig selvsagt valg for meg, han kommer til å pushe på og utenfor banen, sier landslagssjef Andersson til Aftonbladet.

– Bryr meg ikke et fnugg

Det er også Granqvist innforstått med.

– Klart jeg er et stykke bak i køen, det har Janne også vært tydelig på. Jeg har absolutt ikke noe problem med at jeg akkurat nå er femtevalg på stopperplass. Det kreves ganske mye for at jeg skal være i startelleveren i premieren, men jeg skal gjøre mitt beste for å vise så mye som mulig og være med og konkurrere, sier han.

Og heller ikke landslagssjefen bryr seg om at uttaket nærmest har splittet Sverige.

– Det kan jeg si hundre prosent sikkert: det bryr jeg meg ikke et fnugg om. Jeg tar ut laget som gir oss best forutsetninger for å vinne. Den troppen har jeg presentert. Da jeg tok denne jobben, visste jeg at uansett hva jeg gjør kommer ikke folk alltid til å være enig med meg, sier Andersson.