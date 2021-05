Vålerenga-Celin (19) satser på Instagram: – Jeg liker å ta bilder, bli tatt bilde av og kle av meg

– Jeg ser fram til å jobbe meg opp en mye større Instagram-profil. Man kan tjene penger der også, så hvorfor ikke? spør Ildhusøy.

Interessen for fotografi har hun alltid hatt.

– Jeg liker å ta bilder, bli tatt bilde av og kle av meg. Det er bare gøy, utdyper hun, og fortsetter:

– Det er en plattform jeg prøver å være ekstrem på.

På bildedelingstjenesten har 19-åringen godt over 13 000 følgere. Interessen for sosiale medier tar likevel ikke vekk fokuset fra det aller største målet hennes: Å bli verdens beste fotballspiller.

– Det er ikke så krevende med Instagram. Det er bare en stor interesse, så det faller veldig naturlig for meg, forklarer hun.

Brennhete Dønnum: – Unik

Men først, fremst – og aller viktigst, er fotballen. Til helgen starter Toppserien igjen. Ildhusøy mener ligaen huser flere profiler enn på lenge.

– Jeg føler alle lagene har en eller to spillere som er unike. Det er også slik jeg ønsker å være, sier hun.

Med kallenavnet «Cubafoten» er hun glad i show – og hun trenger ikke å se langt etter inspirasjon. Klubbkollega Aron Dønnum har markert seg som ett av Eliteseriens heteste navn under sesongstarten av Eliteserien.

PROFIL: Aron Dønnum er på alles lepper om dagen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Jeg følger godt med på herrelaget – de er ekstremt gode. Aron er en som er unik for Eliteserien. Det samme har jeg lyst til å være i Toppserien. Jeg vil vise at jenter også kan være slik, sier Ildhusøy.

De er begge tekniske og dribleglade spillere, med flere tatoveringer på kroppen.

– Han har jo også en Instagram som er ganske unik. Bilder, videoer og alt mulig.

Vraket Benfica: – Sa ja én dag, og nei den neste

Første kamp for sesongen går mot Avaldsnes på lørdag. Der skal Oslo-klubben prøve å legge grunnlaget for en reprise av klubbens beste sesong noensinne.

– Fjorårssesongen var helt ekstrem. Det var mye på en gang. Helt fantastisk, smiler Ildhusøy.

Men selv om «The Double»-sesongen har satt sine spor, bidro hun ikke like mye som hun selv ønsket at hun skulle gjøre.

CUBAFOTEN: .. Har hun blitt kalt siden hun var 15 år. Det er hennes cubanske aner og forbildet Ronaldinho som har gitt henne det karakteristiske kallenavnet. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det var én av flere grunner til at hun rett før jul, og bare uker etter at klubbens historiske bragd var et faktum, var svært nær å forlate Oslo.

Portugisiske Benfica ble utpekt som reisemålet.

– Jeg hadde lyst til å dra, men det var ganske blandede følelser. Jeg har alltid følt meg veldig bra i Vålerenga. Samtidig var jeg på utgående kontrakt, og ettersom jeg nærmet meg 20 år, følte jeg meg klar for å ta neste steg, forklarer hun.

– Det var mye frem og tilbake. Jeg sa ja én dag, og nei den neste. Så ja igjen, og så nei. Sånn fortsatte det, sier hun videre.

Til slutt falt avgjørelsen, etter en god og lang prat med trener Jack Majgaard Jensen.

– Vi ble enige om at jeg kanskje trengte et år til for å etablere meg mer i Toppserien. Få selvtillit, før jeg drar ut i Europa, sier hun.

Kan runde 100 Vålerenga-kamper

Siden den gang har flere sentrale profiler forsvunnet ut portene på Intility Arena. Blant dem finner vi kaptein Sherida Spitse og toppscorer Ajara Njoya.

VÅLERENGA KIRKE: Ildhusøy er klar for å ta mer ansvar for klubben hun har vært i siden hun var 15 år. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Nå er det større sjanse for at jeg kan steppe inn. Det er både positivt og negativt.

Ildhusøy er ikke engang ferdig med tenårene, men denne sesongen kan Vålerengas «evige» stortalent allerede runde 100 kamper for hovedstadslaget. Det gjør henne til en av klubbens mest rutinerte spillere.

Nå vil hun ta mer ansvar i jakten på å gjenskape fjorårets suksess.

– Jeg føler jeg har gått fra å være «youngster» til å bli litt mer voksen. Det er faktisk noe jeg har fått høre innad i laget.

– Hva sier de til deg?

– Jeg husker jeg snakket med Hannah (Seabert, klubbens keeper journ.anm) her om dagen. Hun sa at jeg ikke var en «youngster» lengre. Jeg bare: «Jeg er ikke det nei? Ånei».

Hun ler høyt, før hun legger til:

– Jeg syntes det er kjempekjekt. Det gir meg selv mer selvtillit og jeg bidrar også mer sosialt nå. Jeg prater mer på banen, og føler meg som en større profil, forklarer hun.

TOPPEN ER MÅLET: Celin Bizet Ildhusøy vil bli best. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Ildhusøys kontrakt går ut etter sesongen igjen. Hun vil se an klubbsituasjonen når det nærmer seg.

Det eneste som er sikkert, er at hun aldri gir slipp på drømmen om å bli verdens beste fotballspiller.

– Den holder jeg på. Jeg har høye ambisjoner, og hvis jeg ikke skal bli best, hvorfor driver jeg på med dette da?