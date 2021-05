Nå kan Champions League-plassen ryke på målforskjell: – Det er hjerteskjærende

Chelsea slo Leicester og tok et langt steg mot Mesterliga-plass. Men siste serierunde ligger an til å bli en thriller.

Chelsea-Leicester 2-1

Se sammendraget i videovinduet øverst.

Chelsea slo Leicester fullt fortjent 2-1 tirsdag kveld takket være en scoring av Antonio Rüdiger like etter pause, og en straffescoring av Jorginho.

Kelechi Iheanacho skapte spenning kvarteret før slutt, men Chelsea holdt unna.

Dermed revansjerte de søndagens FA-cupfinaletap og tok et langt steg mot Champions League-spill neste sesong. Seieren betyr også at Ole Gunnar Solskjærs Manchester United er blitt nummer to i Premier League, til tross for at de kun spilte uavgjort mot Fulham tidligere tirsdag.

– Fantastisk, for det var en fremragende prestasjon. Men jobben er ikke gjort. Vi har to igjen. Det er ikke tid for å feire ennå, sier Chelsea-manager Thomas Tuchel.

– Det er ikke tid for å hylle noen nå. Vi må nyte fridagen nå og være klar for Aston Villa på søndag. Ingenting annet gjelder nå. Jeg er ikke bekymret, men jeg føler meg ikke komfortabel med å feire nå. Feire hva da?

For Leicester er historien i ferd med å gjenta seg. Også forrige sesong virket nemlig Brendan Rodgers menn å ha kontroll på en topp fire-plassering, bare for å miste den helt på tampen.

JEVNT: Slik er kampen om de siste Mesterliga-plassene.

De har ligget blant de fire beste lagene i 242 dager denne sesongen, men hvis Liverpool vinner onsdag, vil de dette ned til 5. plass før siste serierunde.

– De ligger an til å tippe utenfor topp fire for andre sesong på rad. Det er jo hjerteskjærende, sier TV 2 kommentator Kasper Wikestad.

Med dårligere målforskjell, én kamp mer spilt og kun tre poeng mer enn Liverpool, henger Leicesters Mesterliga-håp i en meget tynn tråd.

– Tenk så bittert hvis Champions League skulle ryke igjen for Leicester, sa Wikestad til bildene av en betuttet Brendan Rodgers.

Leicester er nå avhengig av at Liverpool avgir poeng mot Burnley (onsdag) eller Crystal Palace søndag. Eller så må de rett og slett bare banke Tottenham i siste serierunde og ta 4. plassen på målforskjell.

– Vi kan ende med en situasjon der hvem som vinner mest av Leicester og Liverpool mot henholdsvis Tottenham og Crystal Palace tar 4. plassen, sier Wikestad.

– Mohamed Salahs 4-2-scoring på overtid mot Manchester United kan bli direkte avgjørende for om Liverpool spiller Champions League neste sesong.

Samtidig er Chelsea absolutt ikke trygg ennå. De er kun ett poeng foran Leicester, og møter Aston Villa borte i siste kamp.