TIX hylles i sosiale medier: – Ufattelig modig

Klokken 21.00 braket det løs i den første semifinalen av Eurovision Song Contest 2021.

TIX fremførte låta «Fallen Angel» som nummer 9 blant til sammen 16 land.

Det var en stødig, men rørt Haukeland som tok plass på scenen i Rotterdam og leverte et spektakulært sceneshow.

I sosiale medier har tilbakemeldingene rent inn.

– Jeg kan ikke være den eneste som virkelig elsker dette?!?, skriver en bruker på Twitter.

Hylles for dette

Spesielt en detalj har fått fansen til å reagere. Mot slutten av sangen fjernet TIX de ikoniske solbrillene.

– Ufattelig modig av Tix å ta av seg solbrillene på scenen og vise seg fram som det, skriver Torbjørn.

VISTE SEG FREM: For første gang fjernet TIX solbrillene og viste frem sine tics. Foto: Skjermdump / NRK

– Så vakkert. Og fantastisk å se at TIX tørr å vise frem at han har et tics-anfall på scenen, skriver en annen.

– Det mest emosjonelle øyeblikket var når TIX tok av seg brillene. Jeg begynte å gråte, skriver en person fra Tsjekkia.

Derfor tar han av brillene

Tidligere har brillene vært på til enhver tid, men tirsdag kveld vil TV-publikummet se ham uten under mellomspillet på låten.

– Det er dritvanskelig å gjøre. Det er noe av det vanskeligste jeg kan gjøre på en scene. Under prøven i dag var det litt enklere å ta dem av, for jeg hadde ikke like mange tics i øynene. Men det kommer mye uansett, for jeg reagerer på scenelyset, forteller artisten til NTB før semifinalen.

Tics beskrives blant annet som plutselige og hurtige, ufrivillige bevegelser ved Tourettes syndrom, som Tix har vært åpen om at han har.

Han har forestilt seg dette øyeblikket lenge, men aldri sagt det til noen.

– Tanken er å vise folk den svakheten som man kanskje ville ha unngått å vise ellers. Meldingen jeg prøver å sende til folk er at selv din største svakhet kan snus om til en styrke, sier Tix.