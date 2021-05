Solskjær fikk Kane-spørsmål – nekter å utelukke spisskjøp

Ole Gunnar Solskjær har for første gang pratet om Harry Kane-ryktene.

Harry Kane skal ønske seg bort fra Tottenham denne sommeren, og i kulissene står de to Manchester-klubbene og Chelsea, ifølge britiske medier.

Etter kampen mot Fulham fikk Ole Gunnar Solskjær spørsmål om han i det hele tatt trengte en ny spiss, nå som Edison Cavani har forlenget med ett år.

Dro inn Messi og Ronaldo

Men kristiansunderen nektet å utelukke et nytt spisskjøp.

– Vi er ute etter å forsterke stallen. Det er veldig mange ting man må tenke på når man setter sammen et lag. Jeg vil ikke si at fordi «Eddi» blir, så vil vi ikke hente en angriper, sier Solskjær til Sky Sports.

Men da han fikk spørsmål om Harry Kane kunne være et potensielt kjøp, ble Solskjær mer hemmelighetsfull.

– Jeg kan ikke prate om spillere på andre lag. Du kjenner meg godt nok til det. Det er ikke veldig respektfullt. Det er mange gode spillere der ute...

– Jeg kan si Messi er interessant og Ronaldo, men jeg kan ikke snakke om dem. Det vet du.

Spurs-manageren om Kane: – Snakker kun om kampene

Fungerende Tottenham-manager Ryan Mason sa tidligere tirsdag at det er ukjent for ham at stjernespissen Harry Kane har sagt han vil vekk fra klubben.

– Nei, det visste jeg ikke, svarte manager Mason da han tirsdag fikk spørsmål om Kane har ønsket seg vekk.

Mason sitter med ansvaret i Tottenham til ut sesongen.

– Alle mine samtaler med Harry har handlet om kampene. Jeg husker jo ikke alle samtalene. Jeg vet ikke helt, svarte manageren videre.

– Jeg snakker med Harry så å si hver eneste dag. Sammen er vi spente foran (onsdagens) kamp mot Aston Villa. Våre eneste diskusjoner har vært om kampen i morgen, og vi ser fram til den, sa Spurs-toppen.

Mason bekreftet samtidig at Kane, som sikter mot sin tredje toppscorertittel i Premier League, vil være i startoppstillingen foran 10.000 hjemmefans.

– Han spiller fra start fordi han har vært vår beste angriper og en av de beste spissene i verden, sa Mason.

