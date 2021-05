Rettssaken mellom Line Andersen og NRK: Dette skjer i dag

Tirsdag startet den allerede mye omtalte rettssaken mellom NRK-profil Line Andersen og hennes arbeidsgiver NRK.

Hele første dag av hovedforhandlingene gikk til saksøkers og saksøktes innledningsforedrag, der advokatene fra begges sider redegjorde for saken.

Da kom det tidvis sterke karakteristikker av Andersen, som blant annet skal ha skapt «utrygghet og frykt» blant sine kolleger, og hatt et «voldsomt og uforutsigbart sinne».

Når rettssaken starter opp igjen i dag, er det Line Andersen selv som skal avgi sin forklaring.

Det er satt av drøye to timer til dette, før retten tar lunsjpause.

Deretter skal NRK avgi sin forklaring, og etter alt og dømme er det direktør for Marienlystdivisjonen, Vibeke Fürst Haugen, som skal i ilden. Hun er tilstede under rettssaken som partsrepresentant for NRK.

På begges vitneliste

I alt fire vitner er satt opp i dagens plan.

De tre første er ført opp på både NRKs og Line Andersens vitneliste. En som allerede har fått mye omtale gjennom rettssakens første dag, er sportsredaktør Egil Sundvor.

Han er første vitne ut i denne rettssaken.

SKAL VITNE: NRKs sportsredaktør Egil Sundvor. Foto: Erik Johansen

Andersen har vært kritisk til at det er Sundvor som har engasjert hjelp utenfra under konflikthåndteringsprosessen i NRK, da hun mener at han selv er en del av konflikten.

NRK på sin side bestrider at det foreligger en konflikt mellom redaktøren og Andersen, og peker på at konflikten er med sjakkredaksjonen. Sundvor har tatt beslutninger for å ivareta arbeidsmiljøet, mener de.

Også Siss Kvamme, tidligere HR-leder i NRK Sport, skal vitne i dag. Hun er i likhet med Sundvor på begge partenes vitnelister.

Andersens advokat Tron Dalheim har vært kritisk til dialogen Kvamme hadde med organisasjonspsykologen i forbindelse med konflikthåndteringsprosessen.

– Man kommer med rykter, innspill og drypp, som gjør at vedkommende kan bli preget i måten hun ser på saken, sa Dalheim til retten første dag.

Hovedverneombudet skal vitne

Hovedverneombudet som gjennomførte en mye omstridt anonym undersøkelse blant de ansatte, skal også vitne i dag. Han står på begges vitneliste.

Til slutt skal en NRK-kollega av Andersen vitne. Han har jobbet på flere mesterskap med henne, og skal forklare seg om det.

Rettsaken mellom Andersen og NRK går over fire dager i Oslo tingrett.

Der skal retten ta stilling til om det foreligger en ulovlig endringsoppsigelse, og om Andersen har krav på erstatning.