Jan Egeland: – Situasjonen er helt ute av kontroll

Den israelske kringkasteren N12 melder at Egypt har foreslått en våpenhvile mellom Hamas og Israel som skal tre i kraft torsdag.

דיווח: מצרים מציעה הפסקת אש מיום חמישי ב-6:00 בבוקר, חמאס הסכים לכך @EhudYaariJLM — החדשות - N12 (@N12News) May 18, 2021

Ifølge kringkasterens palestinske kilder har Hamas gått med på forslaget om en våpenhvile fra torsdag klokka 6.

Israel har ikke svart, melder Times of Israel tirsdag kveld.

Sammenstøt mellom militante palestinere og israelske styrker i Gaza. Foto: Raneen Sawafta

Egypt har ledet et meklingsforsøk med mål om å oppnå våpenhvile mellom Hamas og Israel. Nabolandet har blant annet sendt et tyvetall lastebiler med humanitærhjelp og medisinsk utstyr til Gazastripen gjennom grenseovergangen Rafah.

En Hamas-representant i Qatar, Moussa Abu Marzouk, sa tidligere tirsdag til New York Times at Hamas er klar for våpenhvile.

Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, omtaler situasjonen på Gazastripen som helt ute av kontroll.

– Det er meningsløs vold og meningsløs brutalitet. I dag er vi i Flyktninghjelpen i sorg. 11 av barna vi har hjulpet med traumebehandling på Gazas skoler etter at de hadde blitt utsatt for vold i tidligere konflikter, er døde fordi de og deres familier er utslettet av israelske bombeangrep, sier Egeland.

– Vi trenger en våpenhvile nå. Det kan ikke vente en time mer.

Egeland var selv med da man prøvde å komme frem til en løsning for 30 år siden. Generalsekretæren sier det mye vanskeligere nå, og at dette har flere årsaker.

– En av årsakene er at det gode lederskapet vi hadde på den tiden er borte. De så mulighetene for en fredelig løsning med sikkerhet for begge folkene. I stedet har ekstremistene tatt over i Israel og på palestinsk side, sier Egeland, og fortsetter:

– Det palestinske lederskapet er svakt og splittet, og islamsk jihad og Hamas som har kontrollen på Gaza gjør sitt ytterste for å ødelegge for sitt eget folk med å sende raketter inn i Israel.