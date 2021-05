Bekreftet: Benzema er tatt ut i Frankrikes EM-tropp

Didier Deschamps har tatt ut Karim Benzema i Frankrikes 26-mannstropp til sommerens fotball-EM. Det gleder TV 2-ekspert.

– Det er helt suverent. Det har vært vanskelig å si hvem som har er favoritter, men det er dette som tipper det i Frankrikes favør. Han er Frankrikes beste enkeltspiller og har vært verdensklasse i mange sesonger, sier Stamsø-Møller, som mener det kun er andre superstjerner som Paul Pogba og Kylian Mbappé som kan matche toppnivået.

Real Madrid-spissen har ikke spilt for Frankrike siden han i 2015 ble beskyldt for å ha hjulpet til med å bruke en sex-video som utpressing mot lagkamerat Mathieu Valbuena. 33-åringen har hele tiden avfeid alle beskyldningene.

– Kan være samlende

Men Stamsø-Møller tror ikke fortiden vil være et problem denne gangen.

– Hadde det vært et rop om hjelp og han var hjelpen, om det var dårlig stemning fra før, da ville det vært en risiko forbundet med det, men nå nekter jeg å tro det. Det er et tilbakelagt stadium, og jeg regner med han og Deschamps har røyket fredspipe. Det har vært slengt mye dritt, blant annet at Deschamps favoriserer spillere med etnisk fransk opphav og slik ting, som de kanskje får lagt lokk på nå.

Fotballeksperten tror heller det kan få en motsatt effekt.

– Benzema er et veldig stort forbilde for en veldig stor del av Frankrike. De har en stor algerisk befolkning, der han har en enormt stor stjerne. For dem er han et symbol som er så stort at de nesten ikke har klart å holde med Frankrike. Jeg tror det kan være mer samlende enn splittende, mener Stamsø-Møller.

Snakket ut



Deschamps bekrefter at han har snakket ut med Benzema.

– Vi har møttes og hadde en lang samtale. Det var det viktigste steget. Deretter funderte jeg lenge, og så tok jeg beslutningen, sa Deschamps tirsdag.

Benzema spilte sin forrige landskamp – den 81. i rekken – i oktober 2015. Siden den gang har Frankrike tatt seg til EM-finale (2016) og vunnet VM (2018).

Selv har superstjernen virkelig levert varene Real Madrid denne sesongen. På 33 kamper står han med 22 mål og åtte målgivende, og har i tillegg seks fulltreffere i Champions League.

Enorm fallhøyde

Nå blir han en del av et annet suksesslag. Frankrike tok sølvet i forrige EM, før de endte oppmed VM-triumf for tre år siden. To finaler på rad gjør at forventningene er enorme.

Slik sett gir comebacket mest risiko for Benzema selv. Skulle det ikke lykkes denne gangen risikerer han å bli stående igjen som syndebukken.

– Helt klart. Alle sitter bare og venter på å felle en dom. Går det bra, blir han forgudet, går det dårlig, blir man forhatt. Der er ikke fransk presse bedre enn noen andre, som den engelske eller spanske. Det er med fasit i hånden den virkelige hyllesten eller kritikken kommer. Det er veldig sånn i Frankrike, sier Stamsø-Møller.

Selv spår han at Benezema er akkurat den medisinen Frankrike trenger.

– Det kan ikke gå så mye bedre enn det gjorde sist, men det ville vært vanskelig for Frankrike å gjenta det de gjorde med nesten den samme gjengen. Jeg har tenkt at de trenger et eller annet ekstra, at de må forandre noe, for det er for sykt med en tredje finale på rad. Da er det perfekt med Benzema, sier han.

Her er hele Frankrike-troppen: