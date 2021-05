– Uansett hvordan det ender så er det hun som taper

Allerede første dag av rettssaken mellom Line Andersen og NRK, tegnes det et bilde av en ansatt som det har vært mye konflikt rundt.

NRKs advokater har brukt beskrivelser som «utrygghet og frykt», samt at Andersen har et «voldsomt og uforutsigbart sinne».

Av smittevernhensyn er Oslo tingrett stengt for presse og andre skuelystne, men rettssaken strømmes i sin helhet digitalt for de med tilgang.

Det betyr grundige referater i landets medier – og at alle karakteristikker når offentligheten.

– Burde lagt lokk på det

– Det er dumt, for jeg tror omdømmet hennes var godt. Hun er en utrolig dyktig journalist, og så dukker dette opp. Det er ingen tvil på at hun taper på dette, sier sosiolog og omdømmeekspert Trond Blindheim til God kveld Norge.

Nettopp på grunn av tap av omdømme, mener Blindheim at dette aldri skulle havnet i retten.

– Advokatene burde lagt lokk på denne saken og ikke latt det eskalere. De burde fortalt henne at du må finne deg i dette, slutte stille og rolig, sørge for å få med deg en god attest og finne deg en ny jobb, mener Blindheim.

Han uttaler seg videre litt mer generelt om denne type saker:

– Man vet at saker som dette påvirker negativt, og at det skaper et negativt arbeidsmiljø. Det er hovedårsaken til man forsøker å ordne opp internt, slik at det ikke kommer ut. Konfidensialitet er det første budet i slike saker. Det er et forhold mellom arbeidsplass og arbeidstaker. Man er aldri tjent med noe annet, mener Blindheim.

– Pinlig og dumt

BLITT BLÅST OPP: Blindheim mener saken burde vært løst utenfor rettslokalene. Foto: TV 2

Omdømmeeksperten synes Andersen har dratt dette lenger enn hun burde.

– Det er ingen stor sak, men fordi hun er en så stor profil så har det blitt blåst opp. Det har blitt til en skittentøyvask for alle. Hun hadde fått størst nytte av at dette hadde gått under radaren. Det er en tap-tap situasjon. Rett og slett pinlig og dumt, fortsetter han.

Han er usikker på hvordan Andersens videre karriere vil utarte seg.

– Uansett hvordan det ender, så er det hun som taper. Ikke NRK. Det vil kunne bli vanskelig for henne hvis hun vil fortsette å arbeide der. Andre store medier vil kanskje være forsiktige med å ansette henne. "Skriften" på henne vil være at hun har vært en belastning, avslutter Blindheim.

Andersens advokater er forelagt Blindheims uttalelser, men har ikke gitt noen kommentar til saken.