Avslører romanse - så angrer han umiddelbart

Andreas «TIX» Haukeland har all grunn til å smile om dagen, nå ser det ut som han også har enda en grunn, men på kjærlighetsfronten.

Haukeland er fort tiden på plass i Rotterdam for å representere Norge i Eurovision og da en sprudlende glad TIX møtte God kveld Norge, startet han med å si: «Vi kan ikke gå over tiden, for jeg har en date etterpå».

LOVE IS IN THE AIR? Andreas «TIX» Haukeland og Eurovision-deltaker Samira Efendijeva har en pågående Instagram-flørt i Rotterdam. Foto: Heiko Junge

Dette angret han fort på å ha sagt.

Kjærlighetssang

Haukeland og den aserbajdsjanske Eurovision-deltakeren Samira Efendijeva, har blitt observert med en flørtende tone på Instagram de siste ukene, hvor de har hatt en intern konkurranse med hverandre.

Det hele startet med at Haukeland covret en av låtene til Efendijeva, som går under artistnavnet «Efendi».

Han postet også en «kjærlighetssang» til Aserbajdsjan på Instagram og ba følgerne tagge en helt spesiell person som startet på «E».

I neste slide har han lagt ved en video av seg selv som synger til «Efendi» sin Eurovision-låt.

Instagram-flørt

«Efendi» har delt et innlegg på Instagram der hun har fått sjokolade og blomster i garderoben sin sammen med en lapp der det står:

«Mitt hjerte er ditt. TIX.»

TIX har også fått en gave i sin garderobe fra den aserbajdsjanske Eurovision-deltakeren, og da TIX oppdager gaven sier han: «My sweetheart!»

Sammen med en flaske vin, sjokolade og et bilde av henne selv har hun også lagt ved en beskjed:

«Hvor vil du dra sammen med meg?»

Svaralternativene til spørsmålet er: på middag, til Baku eller finalen av Eurovision.

«Efentix»

Under et pressemøte med TV 2, er han nokså hemmelighetsfull når reporteren spør om den mulige daten med «Efendi».

– Ingen kommentar, svarer TIX kjapt.

Han hevder å ikke huske at han har sagt at han skal på date med den aserbajdsjanske artisten.

– Det hadde vært veldig hyggelig hvis jeg skulle det, legger han til.

Kjapt endrer han tema til å snakke om taco og hva man putter på tacoen først.

– Skal dere spise taco på daten? spør reporteren.

– Jeg skjønner virkelig ikke hvor du skal med dette, svarer TIX som fortsatt ikke vil svare.

TIX har likt flere av bildene til «Efendi» på Instagram, og nylig ble de også observert sammen der de sitter rundt et bord med avstand.

Fansen har sett bildene og diskuterer flittig på TikTok om den mulige romansen mellom de to artistene som nå har fått par-navnet «Efentix».