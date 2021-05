For tre måneder siden kunne ikke vidunderbarnet trene ute: – Det jeg har oppnådd er sprøtt

Remco Evenepoel (21) er sykkelsportens store vidunderbarn, og nå gjør han det svært godt i comebacket etter sitt rystende krasj i 2020.

Etter ti etapper ligger belgieren på en råsterk andreplass i Giro d’Italia, kun 14 sekunder bak ledende Egan Bernal. At det har gått så bra, overrasker til og med Evenepoel selv.

– I går fikk jeg en påminnelse på smarttelefonen min: for tre måneder siden trente jeg ikke en gang ute, jeg syklet på rulle og trente i treningsstudio for å få tilbake musklene og stabiliteten min. Når jeg tenker tilbake på det, er det jeg har allerede har oppnådd her sprøtt, sier Evenepoel til Wielerflits.

Giroen er 21-åringens første ritt siden skrekkvelten Il Lombardia i august i fjor. Der var han på vei over en bro da det gikk fullstendig galt.

Evenpoel traff en kant, stupte over styret og havnet utenfor broen. I fallet pådro han seg blant annet brudd i bekkenet og lungekontusjon.

Men selv om det gikk fryktelig galt i august, er det ingen frykt å spore hos Evenepoel under utforkjøringer.

– Vi har allerede hatt noen de ti siste dagene. Både i regn og på tørre veier. Jeg mister ikke posisjonen på vei ned. Vi jobbet hardt på forhånd med lagets mentaltrener. Jeg ser ingen problemer, sier Deceuninck–Quick-Step-rytteren.

GIRO-FAVORITTER: Ineos Grenadiers-stjernen Egan Bernal (til venstre) iført maglia rosa, mens Remco Evenepoel låner den hvite ungdomstrøyen fra den colombianske 24-åringen. Foto: Luca Bettini / AFP

Selv om bekkenbruddet sørget for at sesongstarten kom sent for Evenepoel, dro han ikke til Italia uten selvtillit. Det ambisiøse supertalentet svarer slik på spørsmål om han kan vinne Giroen:

–Hvis jeg ikke trodde på meg selv, ville jeg ikke stilt til start. Så det er ikke et nei, men heller ikke et ja, sier han på Giroens første hviledag.

– La oss vente og se hvor jeg er neste hviledag. Kanskje jeg ligger på tiende da. Jeg vil ikke ta i for hardt ennå, sier Evenepoel, vel vitende om at det er svært tett i sammendraget.

Ned til Davide Formolo på 10. plass er det bare ett minutt og to sekunder.

Men ligger han godt an når det hele skal avsluttes med en 30,3 kilometer lang tempo, er det all grunn til å tro frykte supertalentet. Han ble nummer sju på åpningstempoen i rittet, og allerede i 2019 tok han VM-sølv på tempo.

– Det virker logisk at den siste tempoen er viktig. Som et resultat av det må noen angripe, mens andre kan nøye seg med å følge. Men igjen, jeg kan ikke anslå om jeg kan vinne Giroen. Spørsmålstegnet er like stort for meg, som for deg, sier Evenepoel.