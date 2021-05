Norge og Russland i ordkrig før møte med Lavrov

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) bekrefter at hun skal ha et eget bilateralt møte med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov på Island.

De to møtes på sidelinjen av et møte i Reykjavik onsdag for å markere 25-årsjubileet til Arktisk råd.

Bekreftelsen kommer etter at Lavrov på en pressekonferanse i Moskva mandag rettet krass kritikk mot Norge for å slippe NATO til i nord.

– Det har i lang tid vært fullstendig klart for alle at dette er vårt territorium, sa Lavrov ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Vi har ansvar for å sikre vår arktiske kyst, sa han.

Gjensidig bekymring

Lavrov varslet samtidig at han ville snakke åpent om saken på Island.

– Her har vi spørsmål til våre naboer, som Norge, som forsøker å rettferdiggjøre at NATO slippes til i Arktis, sa russeren.

Russland har i vår kritisert Norges forsvarsavtale med USA, som åpner for amerikansk infrastruktur ved norske baser, og for at en amerikansk atomubåt fikk legge til kai i Tromsø.

Men russerne er ikke de eneste med bekymringer.

– Dette er velkjente russiske synspunkter. Norsk sikkerhetspolitikk ligger fast, og Russland er godt kjent med konsekvensene av vårt NATO-medlemskap, sier statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet.

Ifølge ham gjentar Russland jevnlig sitt syn på NATO og alliansens aktiviteter.

– Det er ikke noe nytt i disse synspunktene. Utspillet er i tråd med kjente russiske posisjoner, sier Halvorsen.

Sjelden arena

I forbindelse med besøket på Island skal Eriksen Søreide også ha egne bilaterale møter med USAs nye utenriksminister Antony Blinken og Canadas utenriksminister Marc Garneau.

– Jeg tror vi kommer til å oppleve at det blir en veldig god arena for bilaterale møter. Det er såpass få fysiske møter nå. Men det at det er et så lite format – det er åtte ministre – gjør også at dynamikken og arbeidsmiddagen blir veldig annerledes enn i andre sammenhenger. Det er veldig positivt, sier hun.

Både Gazastripen og Afghanistan kan ventes å bli tema i samtalene.

Eriksen Søreide forteller at hun også hadde en samtale med Blinken under et NATO-møte i Brussel tidligere i vår, og at de også har snakket på telefon flere ganger.

– Så vi har hatt mye kontakt. Men det er klart, det blir bra å få en anledning til denne typen møter.

Venter enighet om ny erklæring

Samarbeidet i Arktisk råd beskriver Eriksen Søreide som mindre konfliktfullt nå som Donald Trump er ute av Det hvite hus og Joe Biden har overtatt som president i USA.

– Det er betydelig lavere spenningsnivå enn man kanskje skulle tro. Vi opplever samarbeidet i Arktis råd som veldig godt, og det er viktig for å holde spenningen nede. Der samarbeider vi om ting vi er enige om, og så holder vi sikkerhetspolitikken utenfor. Det er en tydelig linje, sier hun.

– Det betyr ikke at det ikke er uenighet, men alle er konstruktive i Arktisk råd-sammenheng.

På forrige møte mislyktes Arktisk råd i å nå enighet om en erklæring fordi Trump-administrasjonen nektet å godta referanser til klimaendringer i dokumentet.

Men det blir neppe noe problem denne gangen, og både en erklæring og et nytt strategidokument ventes å bli vedtatt under møtet i Reykjavik.

