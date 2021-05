Reagerer på Høyres alkoholforslag: – En svært dårlig idé

Fredag forrige uke gikk Høyres landsmøte inn for å tillate salg av sterkøl, vin og sider med opptil åtte prosent alkoholinnhold i dagligvarebutikker.

Partiet vil også la butikkene selge alkohol fram til klokken 23 på hverdager og lørdager, og tillate Vinmonopolet å holde åpent til klokken 20.

– I Høyre er vi opptatt av frihet. Vi har en streng alkoholpolitikk i Norge, og det skal vi fortsatt ha. Men at folk skal få kjøpe øl til klokken 23 i butikkene og til klokken 20 på Vinmonopolet tror vi ikke vil gjøre noe skade eller svekke den alkoholpolitiske linja, sier leder for Høyres programkomité, Linda Hofstad Helleland.

Frihet og arbeidsplasser

Tirsdag var Helleland i debatt med KrFs stortingsrepresentant Jorunn Lossius på TV 2 Nyhetskanalen. Lossius er ikke imponert over Høyres forslag.

– Vi er opptatt av å føre en ansvarlig alkoholpolitikk, nettopp av hensyn til de som sliter med alkoholmisbruk og ikke minst deres pårørende. Vi vet at 90.000 barn i Norge vokser opp i hjem hvor det er alkoholmisbruk, sier Lossius.

Hun peker på at Høyres helseminister Bent Høie advarte sitt eget parti mot å liberalisere alkoholpolitikken før landsmøtet.

– På landsmøtet var vi uenige om mye, men dette valgte Høyres landsmøte å stemme for. Det handler om at folk får mer frihet til å gjøre hva de vil, uten at politikere skal bestemme, svarer Helleland, og fortsetter:

– Når det gjelder sterkøl i butikk, handler det først og fremst om arbeidsplasser. Som distriktsminister er jeg veldig glad for at ølbryggeriene som lager lokalt øl får lov til å selge ølet fra et utsalgssted ute i distriktet, uten at de må gjennom Vinmonopolet.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland utenfor Høyres landsmøte 2021. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Alvorlig

Lossius mener Høyres forslag vil forverre alkoholmisbruket i Norge, som hun allerede omtaler som et stort folkehelseproblem.

– Derfor er all type liberalisering innenfor alkoholpolitikken en svært dårlig idé. Dette minner dessverre mer om populistiske forslag fra Høyre, sier KrF-representanten.

– Hvordan kan dere vite at lengre åpningstider vil føre til høyere konsum?

– All forskning viser at det er en klar sammenheng mellom økt tilgjengelighet og økt forbruk og misbruk. Enten det er snakk om lengre åpningstider, alkoholservering på idrettsarrangementer eller sterkøl i butikk, er all liberalisering av alkoholpolitikken alvorlig fordi vi har et folkehelseproblem i landet vårt, sier Lossius.

Spår tøffere forhandlinger

Helleland understreker at Norge har en streng og ansvarlig alkoholpolitikk, og tror ikke lengre åpningstider og sterkøl i butikkene vil føre til at flere får alkoholproblemer.

– Dette skal vi selvfølgelig forebygge, men det må vi gjøre på andre måter. I Høyre har vi tillit til at folk gjør gode valg for seg selv, samtidig som vi skal ha en streng og ansvarlig alkoholpolitikk.

– Hvordan reagerer du når Lossius kaller forslaget for populisme?

– KrF må karakterisere våre forslag på den måten de ønsker. Vi har vedtatt mange forslag i vårt program som vil gi mer frihet til folk, sier Helleland.

Politisk redaktør Berit Aalborg i Vårt Land mener liberalisering av alkoholpolitikken er en vanskelig sak for KrF. Hun peker på at debatten kommer i tillegg til en rekke andre saker som har vært krevende for partiet, som kontantstøtte, kutt i bistand og nei til sexkjøpslov.

– Jeg tror KrF kommer til å ha tøffere forhandlinger med Høyre. KrF er et lite parti, og Høyre har tidligere hatt en større verdikonservativ fløy enn de har nå. De mer liberalistiske i Høyre har vunnet ganske mange av kampsakene i partiet, og derfor tror jeg det fremtidige samarbeidet med Høyre kan komme til å bli mer krevende for KrF, sier Aalborg.