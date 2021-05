Mener Cavanis praktmål aldri skulle vært godkjent: – Latterlig!

Manchester United-Fulham 1-1

Se den vakre scoringen i videovinduet øverst og døm selv!

For første gang siden 8. mars i fjor var det fans på Old Trafford-tribunene. Og 10 000 skuelystne fikk se en praktscoring fra sin nye spisshelt Edinson Cavani.

Etter et kvarter sto 34-åringen bak et av sesongens øyeblikk da han fra rundt 45 meter løftet ballen på vakkert vis over Alphonse Aréola og i nettet.

Det så lenge også ut til å bli kampens eneste mål, men Fulhams Joe Bryan utlignet kvarteret før slutt og sørget for at det endte 1-1.

Dermed har Ole Gunnar Solskjærs menn kun tatt ett poeng på de tre siste kampene.

Det skaper nok bekymring hos kristiansunderen kun en drøy uke før Europaligafinalen mot Villarreal.

Burde blitt annullert?

Uruguyanske Cavani kom til klubben i oktober i fjor og forlenget kontrakten med enda ett år forrige uke, men tirsdag var første gang han fikk mulighet til å vise seg frem for Old Trafford-publikumet.

Spørsmålet er likevel om praktmålet skulle vært annullert for offside.

Cavani sto på feil side av linjen da David de Gea slo langt, men var på riktig side da Bruno Fernandes tilsynelatende flikket ham gjennom.

Reprisene viser imidlertid at det er høyst tvilsomt om portugiseren i det hele tatt berørte ballen, og på den offisielle Premier League-statistikken ble de Gea først tildelt den målgivende pasningen. Dette ble senere endret i pausen.

Reagerer på VAR-forklaringen

VAR skrev som begrunnelse for å la målet stå at de hadde sett det fra ulike vinkler og konkluderte med at Fernandes var borti ballen.

«Eller at det i hvert fall ikke finnes bevis for at han definitivt ikke gjorde det.»

Den begrunnelsen vekket reaksjoner i TV 2s Premier League-studio.

– Latterlig! Idiotisk! Ingen bevis for at han ikke gjorde det? var Trevor Morley spontane reaksjon.

Morley mener Cavanis kunststykke burde blitt annullert.

– Jeg synes United er veldig, veldig heldige. Man må jo bevise at han berørte ballen, ikke bevise at han ikke definitivt ikke gjorde det. Hvor idiotisk er ikke det?

– Jeg synes det er veldig rart at de mener det ikke er noe bevis for at han ikke er borti ballen, for hvis du ser på ballen og sirkelen på ballen så er det akkurat den samme bevegelsen hele veien, sier kollega Solveig Gulbrandsen.

Hun syntes det var en smule komisk at de Gea en stund sto oppført med assisten.

– De måtte gi den til Fernandes. De må jo det, sa en lattermild Gulbrandsen da nyheten kom at Premier League hadde gjort om på den beslutningen.

De to ekspertene var for øvrig samstemte i at det var et fantastisk mål, selv om de mente at det ikke burde blitt tellende.