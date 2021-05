Siv Jensen brøt koronareglene på 17. mai: – Jeg er så lei meg

– Jeg er så lei meg for at vi i forbindelse med 17. mai har misforstått koronareglene, sier Jensen til TV 2.

I Oslo er det ikke lov å samles flere enn ti personer i private hjem. Likevel deltok Jensen på en feiring hjemme hos sin mor der de var totalt 13 personer.

– Vi var samlet flere enn ti personer, hvorav fem var vaksinerte. Vi hadde ikke fått med oss at de nye anbefalingene fra FHI om å ikke regne beskyttede personer i antallet ikke gjaldt for Oslo, sier Jensen.

Vil betale bot

Etter det TV 2 kjenner til var det elleve voksne og to barn som deltok på feiringen. Siv Jensens søster Nina Jensen og sønnen var blant gjestene.

Den tidligere partilederen beklager at hun ikke fulgte reglene.

– Jeg beklager dette på det sterkeste. Dersom vi blir ilagt bot for denne overtredelsen skal vi selvsagt betale den, sier Jensen.

Frps partileder Sylvi Listhaug er fornøyd med at Jensen legger seg flat etter hendelsen.

VIKTIG: Listhaug sier det er viktig at absolutt alle overholder koronareglene. Foto: Stian Lysberg Solum

– Jeg er glad for at Siv har lagt seg flat og beklaget. Det er viktig at alle overholder koronareglene, sier Listhaug i en kommentar til TV 2.

Vurderer anmeldelse

Politiet i Oslo vurderer nå om de skal etterforske eller anmelde saken.

– Vi har sett det som fremkommer i media, og vurderer ut fra dette om det er aktuelt å opprette anmeldelse/etterforske, sier pressesjef Unni Grøndal i Oslo Politidistrikt.

PRESSESJEF: Unni Turid Grøndal er pressesjef i Oslo politidistrikt . Foto: Gorm Kallestad / NTB

Denne vurderingen vil ikke bli gjort i dag.

– Vi kommer tilbake til dette, trolig i morgen tidlig, sier Grøndal.

Fikk bot etter bursdag

Dette er ikke første gang en norsk politiker blir tatt for å bryte koronareglene.

Statsminister Erna Solberg fikk ett forelegg på 20.000 kroner etter en bursdagsfeiring på Geilo i vinterferien.

Solberg og familien samlet flere enn ti personer to dager etter hverandre i vinterferien for å feire. Først var familien uten Solberg på en restaurant, før de neste dag samlet alle 14 i en leilighet på Geilo.

Også nestleder i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran har blitt etterforsket for brudd på koronaforskriften. Han deltok på et nachspiel på et hotellrom i Bodø sammen med syv andre etter årsmøtemiddagen i Nordland Arbeiderparti i mars.

Saken ble henlagt fordi samlingen ikke kan anses som et arrangement.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran ønsker ikke å kommentere denne saken, opplyser hans rådgiver Peter Eide Walseth.

Tankevekker

TV 2-kommentator Aslak Eriksrud mener også det er riktig av Jensen å legge seg flat og beklage hendelsen.

– Ja, her er det bare å legge seg så flat som det går an, sier Eriksrud.

Han mener at dette ville vært mye verre for Jensen hvis hun fortsatt hadde sittet i regjering og vært finansminister.

– Nå er hun i stedet en avgått partileder som ikke fulgte godt nok med. Men det er uansett litt flaut for Siv Jensen. Ingen tvil om det. Reglene kan være litt kompliserte, men maks ti gjester er en regel som bør være velkjent, i hvert fall for en Oslo-boer, sier Eriksrud.

Samtidig tror han at Jensens regelbrudd være en tankevekker for myndighetene om at mange synes det er krevende å holde oversikt over de gjeldende reglene.

– Først kommer statsministeren med en anbefaling om maks fem gjester, men hvor vaksinerte kan unntas. Deretter kommer Oslos byrådsleder Raymond Johansen med en grense på maks ti totalt, som altså ikke har noen unntak for vaksinerte. Du skal holde tunga rett i munnen om du skal invitere folk hjem til deg.