Rørt TIX sang av full hals i semifinalen i Eurovision

Andreas «TIX» Haukeland beskrives som «årets wildcard». Nå gjenstår det å se om han går videre etter opptreden under semifinalen i Eurovision.

Klokken 21.00 braket det løs i den første semifinalen av Eurovision Song Contest 2021.

TIX fremførte låta «Fallen Angel» som nummer 9 blant til sammen 16 land.

Se hele listen over land og låter fra semifinalen lenger nede i saken.

Det var en stødig Haukeland som tok plass på scenen i Rotterdam og leverte litt av et sceneshow med både røyk og pyro. Med en glitrende drakt under den hvite pelskåpen og jubel fra publikum, sang han for full hals.

– Jeg aner ikke hvordan det hørtes ut, men jeg sang med hjertet. Å høre folk synge med på en så personlig låt når jeg er i Nederland er noe av det største jeg har opplevd, fortalte Haukeland etter han gikk av scenen.

Ble rørt under fremføringen

Underveis i fremføringen tok Haukeland av seg solbrillene som fremhevet ticsen, et syndrom 28-åringen har vært mye åpen om og som er inspirasjonen bak artistnavnet «TIX».

Mot slutten kunne man også se at Haukeland ble tydelig rørt av fremføringen. Han har også snakket om at han håper låta og fremføringen rører flere hjerter der ute.

– Når vi går på scenen skal vi fremføre et nummer som vi vet kommer til å bety mye for veldig mange der hjemme i Norge og som nå kommer til å treffe mange hjerter i Europa, fortalte TIX til God kveld Norge få timer før han skulle på scenen.

– Og da spiller det egentlig ikke så stor rolle hvordan det går, la han til.

Om han går videre til finalen som sendes lørdag 22. mai. gjenstår å se.

I God kveld Norge-videoen øverst i saken forteller TIX hva å vinne hadde betydd for ham.

Tøff konkurranse

TIX og «Fallen Angel» får hard konkurranse av 15 andre land:

ENGEL: TIX har sjarmert europere med fremførelsen sin. Foto: Heiko Junge/NTB

Litauen «Discoteque», The Roop

Slovenia «Amen», Ana Soklič

Russland «Russian Woman», Manizha

Sverige «Voices», Tusse

Australia «Technicolour», Montaigne

Nord-Makedonia «Here I Stand», Vasil

Irland «Maps», Lesley Roy

Kypros «El Diablo», Elena Tsagrinou

Kroatia «Tick-Tock», Albina

Belgia «The Wrong Place», Hooverphonic

Israel «Set Me Free», Eden Alene

Romania «Amnesia», Roxen

Aserbajdsjan «Mata Hari», Efendi

Ukraina «Shum», Go_A

Malta «Je Me Casse», Destiny

Saken oppdateres