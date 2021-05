Bygdeopprør mot Sp: Ap lover full støtte til engstelige eldre

Et halvt døgn etter at kommunestyret i Åsnes besluttet videre drift ved aldershjemmet Sønsterud, ble det foreslått nedlagt igjen, noe som førte til stor uro blant beboerne.

Men en ringerunde TV 2 har foretatt viser at det ikke er grunn til frykt. Det vil bli vedtatt videre drift, også når kommunestyret skal behandle spareplanen sin, i et ekstraordinært møte 25. mai.

– Vi i Arbeiderpartiet kommer til å stemme for videre drift, slik vi gjorde i forrige uke. Det har flertallet i grupa bestemt og da stemmer alle for det, sier gruppeleder, Frank Bjørneseth til TV 2.

KLAR TALE: Aps gruppeleder, Frank Bjørneseth sier hans parti vil stemme for videre drift. Foto: Olav Wold

Kommunestyrerepresentant, Per Roar Bredvold, fra FrP sier de også stemmer for videre drift. Det samme gjør tre utbrytere fra Senterpartiet, ifølge Einar Toverud.

– Du kan sitere meg på at vi er samstemte på videre drift, sier kommunestyrerepresentanten til TV 2.

Dermed er det klart flertall for at de gamle får bli på aldershjemmet.

– Det står respekt av at Arbeiderpartiet ikke lar seg presse og står for vedtaket de har vært med på å fatte. Dette var gledelig å høre, sier Geir Beck i støttegruppa for aldershjemmet.

Det nye forslaget om nedleggelse kom fra Styringsgruppa for bærekraftprosjektet i kommunen, som sliter med gjeld på over en halv milliard kroner. At det kom bare et halvt døgn etter at kommunestyret hadde vedtatt videre drift, blir sterkt kritisert av politikerne.

– Det hadde vært naturlig å ta vekk dette forslaget, etter at vi hadde gjort vårt vedtak. Og jeg forstår godt at folk reagerer på at det ble stående. Det har skapt unødvendig uro for de gamle, sier Frank Bjørneseth. (Ap)

KJEMPER: FrPs Per Roar Bredvold har lenge kjempet for opprettholdelse av Sønsterud. Foto: Olav Wold

FrPs Per Roar Bredvold er enig.

– Jeg liker saksbehandlingen dårlig. Og det føles som liten vits å sitte i kommuestyret om vedtakene våre ikke gjelder lenger enn noen timer, sier han.

– Det som har skjedd er uryddig og skaper en vanskelig situasjon for de gamle, sier Sp-representant, Einar Toverud.

Flertallet er uenige med ordføreren i kommunen, Kari Heggelund,(Sp) som har uttalt at kommunen kan havne på Robek-lista om ikke spareplanen blir vedtatt. Og forklart det nye forslaget om nedleggelse med at det måtte fremmes, fordi flertallet i to politiske utvalg har gått inn for det.

– At vi må spare er helt klart. Men at vi tar ut Sønsterud får ikke så stor betydning. Vi må se nærmere på flere forhold som gjelder økonomien. Blant annet veksten i antallet ansatte de siste årene, sier Frank Bjørneseth.

NEKTER: Beboerne har uttalt at de nekter å flytte og i såfall må hentes med makt av politiet. Foto: Olav Wold

I Åsnes reagerer folk i grendene, der de fleste bor, sterkt på både vedtak om at grendeskoler skal nedlegges og prosessen rundt aldershjemmet.

Og før Sp-ordføreren skulle holde 17. mai-tale foran en utegudstjeneste på Finnskogen fikk hun beskjed om hun ikke var ønket som taler.

Det var et enstemmig Menighetsråd som tok beslutningen. I protest mot nedleggelser av grendeskoler og det nye forslaget som satte aldershjemmets framtid i fare, påny.