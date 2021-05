Moren forlot Idol-Carlisle (24) i barndommen – nå hyller ham henne på en helt spesiell måte

– Jeg er veldig takknemlig for alt mamma har ofret for oss, sier artisten til God morgen Norge.

Carlisle Sienes (24), kjent fra Idol i 2018, vokste opp på Fillippinene sammen med lillebroren og bestemoren. Moren var ikke tilstede.

Hun måtte reise til Norge da søskenparet var fire og seks år, for å tjene penger til den lille familien.

LANGT UNNA: Brødrene måtte venne seg til å se mamma en gang hvert andre- og tredje år. Foto: Privat.

Det er artisten takknemlig for i dag, og han hyller alle mødre –inkludert sin egen, i sin nye låt «Mother».

– Jeg er veldig takknemlig til mamma for alt hun har ofret for oss. Det kan ikke være lett for en mor å forlate ungene sine og jobbe et helt annet sted for å forsørge familien sin. Det har jeg så stor respekt for, og det er veldig mange mødre som gjør det fra Filippinene, sier 24-åringen til God morgen Norge.

Se video av intervjuet øverst i saken.

– Blir misbrukt

Hans egen mor flyttet til Oslo for å jobbe som sykepleier, men mange i lignende situasjoner jobber som au pairer, både i Norge og andre land.

Sienes synes det er trist at mange blir utnyttet i en slik sårbar posisjon.

– Det er jo veldig mange som blir misbrukt, fordi de drar til et sted hvor de ikke kan språket, de drar til et sted for å forsørge barna sine og gi dem et bedre liv. De har liksom ikke så mye muligheter når de må jobbe som au pair, så de blir veldig fort misbrukt, og det synes jeg er veldig trist, sier 24-åringen.

– Vonde følelser

Frem til Sienes var 13 år kunne det gå både to og tre år mellom hver gang brødrene så moren sin. Det innrømmer han at har vært tøft.

– Det var mye vonde følelser, men i etterkant så har jeg jo forstått at det er for det beste, og jeg skulle ønske jeg hadde en mor i oppveksten, sier han.

SAVN: Carlisle Sienes savnet ofte moren da han var liten. Foto: Privat.

Sienes føler det har vært lettere å få frem følelsene gjennom musikken, noe som også var litt av grunnen til at han skrev hyllesten til moren.

– Det har vært litt vanskelig å snakke om dette. Jeg har ikke alltid vært så flink til å kommunisere mine følelser, men gjennom musikk så har det vært lettest å kommunisere. Så denne sangen her er et slags brev som jeg ikke sendte, forklarer artisten.

Etter mange år kunne familien endelig starte et liv sammen i Lunde, i Telemark. Da måtte han bli kjent med moren på nytt.

GODT FORHOLD: I dag har Carlisle et nært forhold til moren igjen, men det tok tid å bli kjent på nytt. Foto: Privat.

– Det er å bli kjent med mammaen sin i tenårene, er jo litt spesielt. Men jeg visste liksom ikke noe annet. Vi hadde bestemor i oppveksten, og jeg er veldig takknemlig for henne også, sier han og legger til:

– Vi har ikke det samme forholdet til en mor som kanskje alle andre har, fordi jeg måtte på en måte bli kjent med mamma da vi flyttet hit til Norge. Men jeg synes det egentlig bare har vært fint, for det har alltid vært kjærlighet der. I bunnen og grunnen så er det kjærlighet, og det er det som er det viktigste.

Gruet seg til å fortelle bestemor

Sienes forteller at det var rart å komme til Norge og bosette seg i Lunde, som er relativt mye mindre i folketall enn der han kom fra. Han er derimot glad for velkomsten den lille familien fikk.

– Det er veldig stille i Lunde, og det er veldig lite folk som bor der. Men vi opplevde en veldig varm velkomst. Jeg slet jo veldig med å finne ut hvem jeg var. Og ikke minst kulturen og språket, så det var veldig mye på en gang, de første årene, sier han.

GJENFORENT: Selv om Carlisle Sienes gjerne skulle ønske at moren var der i starten, er han glad for at de ble gjenforent og at de kunne flytte til Norge. Foto: Privat.

24-åringen har tidligere vært åpen om at han er homofil, og hvor vanskelig dette var å fortelle da han vokste opp på Fillipinene. I Norge turte han til slutt å fortelle hvem han egentlig var.

– Det er mye mer åpent generelt i Norge enn på Fillipinene, så jeg opplevde en helt annen kultur, sier Sienes.

Selv om han hadde gruet seg ekstra til å fortelle nyheten til bestemoren, gikk det mye bedre enn han fryktet.

– Vi har et veldig godt forhold egentlig, vi snakker mye. Så hun aksepterer meg for den jeg er og elsker meg for den jeg er, sier 24-åringen.