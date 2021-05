I likhet med restauranter, barer og andre utesteder, har også strippeklubbene vært stengt i USA, som følge av koronapandemien.

Det har gått ut over mange kvinner som sper på økonomien med strippejobber, og har skjøvet dem ut i digital jobbing over OnlyFans og sugardating. Ifølge jentene selv er det både mer utrygt og mindre innbringende økonomisk.

26 år gamle Brittney fra California stripper ved siden av to andre jobber. Hun vil ikke ha etternavnet sitt på trykk av hensyn til hennes seks år gamle sønn.

Hun så fram til gjenåpningen av Gold Club i San Francisco etter et år med nedstengning og tapte inntekter, men det som møtte henne var en håndfull ansatte, maskerte dansere og null kunder.

– Hjertet mitt sank. Dette er så trist, sier hun til Reuters.

April Haze stripper vanligvis i en klubb i Sunnyvale, California. Nå underviser hun i poledance i Milpitas for å spe på inntektene. Foto: Brittany Hosea-Small / Reuters

Én time av et firetimers skift gikk til å vente på kunder. Hun tjente 150 dollar, eller om lag 1200 norske kroner. Det er en tredjedel av det hun vanligvis tjente på en kveld i strippeklubben før pandemien.

– Jentene sitter bare og venter, sier hun.

Brittney har likt strippejobben, og ikke minst har den vært mer innbringende enn hennes andre jobber. På en kveld kunne hun tjene 450 dollar - tilsvarende 3700 kroner.

Brittney ser på undertøyet hun pleide å jobbe i før pandemien. Foto: Brittany Hosea-Small / Reuteres

I USA er det anslagsvis 3821 strippeklubber, og fortjenesten var stadig voksende før pandemien satte en stopper for utviklingen. Inntektene i bransjen sank med 17,4 prosent i 2020, og forventes å synke med 1,5 prosent i 2021, ifølge tall fra IBISWorld.

Det er kun strippeklubber som serverer mat som får åpne igjen, og både strippere og andre ansatte må ha på munnbind hele tiden. Dansingen skal kun foregå på scene, og det skal ikke være noe fysisk kontakt mellom strippere og kunder.

Stripperne tjener normalt mesteparten av det de tjener på «lap dance», eller i private VIP-rom, som nå altså er forbudt.

April Haze vil bruke scenenavnet sitt når hun snakker med pressen. Hun har forsøkt både OnlyFans og sugardating for å spe på en hardt presset økonomi. Foto: Brittany Hosea-Small / Reuters

Ikke alle amerikanske stater har praktisert like strenge koronarestriksjoner, derfor har mange strippere flyttet til stater som Texas og Florida for å finne arbeid der.

– Jeg tror vi må starte på nytt. Det kommer til å gå mange år før vi er tilbake der vi var, sier Bob Tapella. Han er medeier og leder for Cheetahs Gentleman’s Club i Sunnyvale, California.

Han sier at om lag 60 prosent av stripperne hans har reist til andre stater for å finne arbeid.

Brittney er blant stripperne som ble. Hun bor i Sacramento, men kjører to timer til strippejobben i San Francisco. Hun er usikker på om det i det hele tatt betaler seg å ha jobben lenger. Et alternativ er å dra periodevis til Las Vegas.

April Haze (25) sier hun før pandemien kunne hun tjene 700 dollar hver arbeidskveld. På det digitale strippenettstedet Onlyfans tjener hun 400 dollar i måneden.

April Haze, mener poledancing er hennes styrke som stripper. Her er hun hjemme i sin egen stue i San Jose Foto: Brittany Hosea-Small / Reuters

– På klubben forstår folk at jeg jobber, men på OnlyFans tror folk at det bare er for moro skyld, eller at de gjør meg en tjeneste som abonnerer, sier hun til Reuters.

Hun sier at hun sminket seg opp og strippet på OnlyFans hver helg, men anstrengelsene svarte seg ikke.

– Noen ganger tjente jeg penger, andre kvelder kunne jeg sitte igjen med fem dollar, sier hun.

Savannah Rain fikser vippene før hun skal på jobb hos San Francisco's Gold Club Strip Club. Foto: Brittany Hosea-Small / Reuters

23 år gamle Savannah Rain har både strippet på OnlyFans, og vært «sugarbaby» det siste året, men allikevel har sparekontoen hennes blitt tømt. Hun har ikke råd til husleie, og savner dansingen.

– Å komme tilbake gjorde at jeg fant tilbake til meg selv, sier hun til Reuters.

– Dette er et trygt sted hvor jeg kan uttrykke meg selv og min seksualitet, sier hun.