Terror eller guttestreker?

Vi er vitne til en unik straffesak i Oslo tingrett. Det er en omfattende tiltale mot en 16-år gammel syrisk gutt. Politiets sikkerhetstjeneste hevder de stanset ham i siste liten, før han fikk gjennomført angrep på norsk jord. Med bomber og dødelig gift.

Lukkede dører

Kadafi Zaman Foto: TV 2

I tiltalen er anklagene ramset opp punkt for punkt. Alt fra nedlastning av bombe-manualer til hvordan trene i små celler for å kidnappe og drepe fienden. Han gjorde også søk på google om underholdningssteder og nattklubber i Norge. Ifølge påtalemyndigheten var det research til mulige terrormål.

Saken går for lukkede dører, men media kan være til stede med restriksjoner. Det betyr at det er begrensninger i hva vi kan referere til offentligheten. Årsaken er at den tiltalte er et barn. Han gikk i første klasse på videregående skole i Oslo da han ble pågrepet i februar i år. Til tross for sin unge alder har den syriske gutten nektet å forklare seg til Politiets Sikkerhetstjeneste i avhør.

Tips fra utlandet

Ifølge forsvareren ville han ikke si noe før han hadde innsyn i alle dokumenter i straffesaken. Det var derfor interessant å høre ham i retten. Han var på radaren til PST, men det var først etter at et annet lands etterretningstjeneste tipset om 16-åringen, at det ble slått full alarm hos PST. Kort tid senere ble skole-eleven pågrepet og siktet.

I retten spurte dommeren om den tiltalte var villig til å forklare seg. Han svarte ja. Gutten fortalte om bakgrunnen og familien sin i Syria. Han hevdet at mye av det han gjorde på nett var tidsfordriv, og ikke forsøk på å slutte seg til IS. Han påstod at giften ble laget av ren nysgjerrighet og ikke for å skade noen. Oppsummert, guttestreker. På direkte spørsmål fra aktor Marit Formo om han noen gang hadde hørt om at IS hadde begått terrorangrep i Europa svarte han nei. Konfrontert med sine meldinger om vantro, jihad og martyrer svarte 16-åringen at det var for å tøffe seg, og at han ikke mente det han skrev.

To terrrorsaker

Saken er en sterk påminnelse om at krigen mot IS ikke er over. De fleste terrorsakene vi har sett så langt i Norge er unge menn og kvinner som reiste til Syria. De ble dømt for å ha vært fremmedkrigere der nede, ikke for å ha planlagt terror i Europa.

I en annen rettsal i Oslo tingrett startet en lignende sak i dag. Der er en 24 år gammel norsksomalier fra Skien som er tiltalt for å ha forsøkt å medvirke til terrorhandlinger i Danmark og London. Deriblant St. Pauls katedral i London. Også han er tiltalt for deltakelse i terrorgruppa IS, men nekter straffskyld. For PST er radikaliseringen på internett en stor bekymring og utfordring.

Islamsk Stat 2.0

Den neste uken vil påtalemyndigheten bruke chattelogger for å forsøke å nagle den syriske 16-åringen til terrorplanlegging. Forsvareren vil si at denne aktiviteten var til et ensomt og nysgjerrig barn. Uansett utfall, representerer tiltalen mot 16-åringen et interessant fenomen. På mange måter kan vi kalle det Islamsk Stat 2.0. Dette er ikke unge menn som reiste til det såkalte kalifatet for å krige. Nei, deres «deltakelse» i IS skjer digitalt i vestlige land. Nå møter denne aktiviteten norske domstoler.