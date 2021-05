Jeanett og barna gledet seg til kake på 17. mai – endte i skuffelse

På en nasjonaldag sterkt preget av pandemien, der familien attpåtil satt i karantene, bestemte Jeanett Svanberg og de fire barna hennes seg for å unne seg litt ekstra på 17. mai.

Derfor bestilte hun 13. mai rundstykker og kake fra leverandøren Frokostlevering.no, som skulle komme mellom 04 og 08 på morgenen 17. mai. Slik ble det imidlertid ikke.

– Det er jo trist at det skjer på nasjonaldagen. Folk regner jo med dem. Vi bestilte tidlig og valgte levering mellom 04 og 08. Vi tenkte at det ikke ville være så stor trafikk så tidlig, så fikk vi heller stå opp litt tidligere, forteller Svanberg.

Mange med lignende opplevelser

Barna hennes stod forventningsfulle ute og ventet på leveringen, men den kom aldri. Jeanett forteller at hun har bestilt fra Frokostlevering.no en gang tidligere, og at det den gangen gikk fint. Da hun ikke fikk bestillingen sin mandag, gikk hun inn på internett og fant ut at hun langt fra var alene om å vente forgjeves på 17. mai-kosen.

SKUFFET: Mange skriver om skuffende opplevelser med leveringstjenesten på 17. mai.

– IKKE BESTILL! Fikk ikke frokosten, fikk ikke beskjed, svarer ikke på telefon. Resultat: 17 mai-frokosten ble en kjempeskuffelse. Skal ALDRI bestille fra dem igjen, skriver en bruker på anmeldelsesnettstedet Trustpilot.

Flere andre har også meldt om samme type problemer.

Tre SMSer

Svanberg forteller at hun i løpet av dagen fikk tre SMSer om forsinkelser, der hun ble lovet at varene skulle komme, men i stedet for kakefest, endte familien med fire skuffede barn.

– Det jeg synes er spesielt irriterende, er at jeg ringte dem i firetiden, og da snakket jeg med en mann som var veldig hyggelig. Han ba meg sende SMS med navn og bestilling, så skulle han sjekke det opp for meg og gi meg beskjed. Han likte meldingen, men jeg ble aldri ringt opp, og jeg fikk ikke noe svar heller, forteller Svanberg.

Hun forteller at forklaringene fra selskapet på hvorfor bestillingen ble forsinket, var varierende. Først fikk de beskjed om at det skyldtes en teknisk feil, så at det var en transportfeil og til slutt at det var en kombinasjon av feil med transporten og stengte veier. Hele veien ble de forsikret om at de ville få levering 17. mai.

– Vi fikk grillet og spist god mat, men den ble litt kjedelig. Ungene var veldig skuffet. De hadde plukket ut kaken, men ingenting kom, forteller Svanberg.

Til slutt, på kvelden 17. mai, kom beskjeden om at varene ikke ville komme. Svanberg og barna ble så tilbudt kaker og ballonger, i tillegg til refusjon, som et plaster på såret.

– Det skulle aldri skjedd

Når TV 2 hjelper deg kontakter Frokostlevering.no, beklager de til Svanberg og de andre kundene som opplevde skuffelse på 17. mai.

– Først vil si at klagen til kunden er berettiget, og det er fullt forståelig med både sinne og reaksjon. En slik dag skulle ikke slikt ha skjedd, skriver IT- og driftsansvarlig i Frokostlevering.no, Nils H. Opsahl, i en mail til TV 2 hjelper deg.

– Vi var veldig godt forberedt før levering. Vi stoppet for nye ordre allerede på fredag slik at vi skulle ha god tid til å forberede pakking og levering, og slik at våre leverandører skulle klare å levere alt i tide. Alt dette gikk som planlagt og kl. 23 søndag den 16. var alt klart for at sjåførene kunne hente sine leveringer utover natten, fortsetter han.

Opsahl skriver at det var her problemene begynte. Selskapet bruker eksterne firmaer til levering av varene. Sjåførene logger inn i en app, som gjør at Frokostlevering.no har oversikt over hvordan de ligger an, og kan gi beskjed om eventuelle forsinkelser.

– Forsinkelser kan skje, for det skjer ofte uforutsette ting i trafikken. Derfor står det på våre nettsider at vi ikke kan garantere levering innenfor valgt tidsrom, skriver Opsahl.

Han forteller at de klokken 03 natt til 17. mai fikk beskjed om at sju av det eksterne transportfirmaets sjåfører ikke ville møte opp, av ukjente årsaker. Frokostlevering.no forsøkte å flytte disse rutene over på andre sjåfører, men det var her de tekniske problemene oppstod. Derfor var det flere ruter de ifølge Opsahl ikke hadde kontroll på.

– Vi kunne ikke følge med på om de var på vei, om de var levert, eller når de skulle leveres, forteller han.

Lovet levering

Han forteller at transportfirmaet betrygget dem om at de hadde kontroll, og at alt skulle bli levert utover dagen, men at det kom til å bli forsinkelser. Derfor sendte Frokostlevering.no ut melding om forsinkelser. Stengte veier i Oslo og omegn gjorde situasjonen enda vanskeligere.

Opsahl skriver at de fikk mange henvendelser fra fortvilede kunder, og at alle fikk svar i løpet av dagen og kvelden.

– Når alt dette skjedde, noe både kunder og vi var helt fortvilet over, så ble alle henvendelser besvart, noen raskt, noen innen noen timer. Alle de om ikke lenger ville motta levering, og også noen som ikke fikk, har fått tilbud om refusjon eller nye levering. De aller fleste ønsket refusjon og det har alle fått. I løpet av kvelden 17. mai hadde alle fått svar, og i går ble alle gjennomgått på nytt. og alle saker løst. Det er INGEN som ikke vil få refusjon hvis de har ønsket det, skriver han.

– Selv om årsaken til alt dette var forårsaket av et eksternt transportfirma så er det allikevel vårt fulle ansvar ovenfor kundene, slår han fast.

Han forteller at de strakk seg så langt de kunne for å ordne opp på 17. mai, og at til og med daglig leder var ute og leverte selv. Opsahl ber de som eventuelt ikke har meldt til kundeservice om manglende levering om å gjøre dette.

Skal få levering i dag

Da TV 2 hjelper deg snakket med Jeanett Svanberg 18. mai hadde hun takket ja til tilbud om refusjon. I tillegg skal Frokostlevering.no levere ny kake og ballonger til barna.

– Vi har avtalt å levere dette onsdag ettermiddag, og anser saken med henne som løst. Hun har fått refusjon og i tillegg ny gratis levering av kake og ballonger til sine fire barn, forteller Opsahl.

Svanberg bekrefter at hun har gjort avtale om å få levert kake og ballonger onsdag ettermiddag. Hun har foreløpig ikke sett noe til refusjonspengene.

– Det at de prøver å rydde opp, er supert, men om de klarer å gjøre opp for skuffelsen til barna på 17. mai, tviler jeg på. Får håpe de gjør dette for alle andre også. Jeg fikk inntrykk av at det var mange som ble skuffet på selveste 17. mai, sier hun.