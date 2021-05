Ernas Solbergs skjulte kontantstøtte-garanti

Høyres landsmøte sist helg vedtok flere rene krigserklæringer mot regjeringspartner KrF. Partiet vil fjerne hele sexkjøpsloven, de vil tillate salg av sterkøl i butikk og utvide åpningstidene for ølsalg til kl 23 og Vinmonopolet til kl 20. Men det som nok smerter mest hos Solbergs lojale partner KrF er at Høyre vil fjerne hele kontantstøtten. På helgens landsmøte vedtok Høyre at de, i likhet med Ap, vil gjøre kontantstøtten om til en ventestøtte frem til barnet får barnehageplass.

Frp vedtok også en kraftig innstramming av ordningen på sitt landsmøte. Flere i partiet ville skrote hele kontantstøtten, ikke minst fordi den blir sett på som en integreringsfelle. Men Frp-leder Sylvi Listhaug fikk partiet med på heller å stille krav om at mottakere av ordningen må ha stått i arbeid og hatt arbeidsinntekt de siste 12 månedene før barnets fødsel. Det vil frata hjemmeværende foreldre muligheten til å motta kontantstøtte.

TV 2s kommentator Aslak M. Eriksrud

Og fra før har Venstre for lengst vedtatt å fjerne kontantstøtten. Det er altså ingen av de borgerlige samarbeidspartiene til KrF som ønsker å videreføre kontantstøtten som de selv har nær doblet til 7500 kroner i måneden for barn mellom ett og to år.

Men det som går igjen i alle de tre «KrF-fiendtlige» vedtakene på Høyres landsmøte er at statsminister Erna Solberg stemte mot alle sammen. Og, ikke minst, hun flagget høyt at hun hadde blitt nedstemt. Det er et sunnhetstegn for et hvert partidemokrati at et landsmøte påfører partilederen nederlag. Men hadde jeg vært tilhørt flertallet på Høyres landsmøte, ville jeg vært noe bekymret for statsministerens vilje til å kjempe hardt for de samme vedtakene.

Erna Solberg er en ekstremt populær partileder internt og hun har mye makt over partiet sitt. Da Høyres landsmøte i fjor vedtok at de skulle bruke 15 milliarder kroner på å fjerne hele formuesskatten, avlyste hun like gjerne hele vedtaket rett etterpå. Dette kommer regjeringen ikke til å prioritere, slo hun fast. Og det var knapt noen i Høyre som turte å protestere høyt en gang. Ingen annen norsk partileder er i nærheten av å ha en sånn status i eget parti. Erna er stjerna. Hun kan til og med tillate seg å avlyse nylig vedtatte landsmøte-vedtak.

Derfor tror jeg KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad neppe har mistet nattesøvnen etter Høyres landsmøte. Hvis de fire borgerlige skulle beholde flertallet etter høstens valg, tror jeg KrF kan være trygge på at de i hvert fall vil beholde kontantstøtten. Høyre nok heller ikke stå i veien for at KrF får beholde både sexkjøpsloven og alkoholpolitikken i en eventuell forhandling om ny regjeringsplattform.

Det er mange skjær i sjøen for et eventuelt borgerlig flertall. Disse tre sakene er ikke blant de største skjærene. Statsminister Erna Solberg uansett kommer ikke til å la egne landsmøtevedtak stå i veien for en historisk tredje periode som regjeringssjef. Til det er både hun og partiet altfor pragmatiske.

Sånn sett vil de KrF-fiendtlige vedtakene på Høyres landsmøte være en hjelpende hånd til et KrF som sliter med å karre seg over sperregrensen, og som nå kan få den borgerlige scenen for seg selv når det gjelder forsvar av den stadig mer omstridte kontantstøtten. Erna Solbergs tydelige innrømmelse av nederlag i disse sakene kan også leses som en liten hilsen til potensielle KrF-velgere.

Erna Solbergs viktigste jobb ved en eventuell borgerlig valgseier er uansett å få KrF, Venstre og Frp til å bli enige. Det er vanskelig nok i seg selv. Klarer hun det, vil hun aldri tillate at Høyres egen politikk står i veien.

