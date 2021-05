NRKs advokater: – Andersen skapte utrygghet og frykt

Rettssaken mellom Line Andersen og NRK er i full gang i Oslo tingrett.

Første del av første dag har gått til innledningsforedraget til Line Andersen, ført av advokatene Tron Dalheim og Jostein Jenssen.

Nå er det saksøktes tur, altså NRK.

Advokat Anders Stenbrenden holder første del av innledningsforedraget.

Han vektlegger at det å sette Line Andersen til nett og mobil er en «midlertidig beslutning».

– Elsker kontrastene

Også Stenbrenden kommer tidlig inn på møtet i sjakkredaksjonen i 2019. Han viser til at Andersen skal ha skapt «utrygghet og frykt» blant sine kolleger.

– Hun viste en atferd som påvirket flere av de ansatte og skapte utrygghet og frykt. Det var såpass sterkt at en av deltakerne ba om å bli skjermet fra Andersen, sier Stenbrenden til retten.

Videre viser han til et intervju Andersen gjorde i bladet Tara. Han siterer:

– Men det er en litt sånn mørk og temperamentsfull østkantjente, enten er jeg drithappy eller fly forbanna, jeg elsker de kontrastene. Jeg kan være så sint at det koker i meg, så er jeg perfeksjonist i tillegg, jeg blir jo klikkings når ting går til helvete.

– Det er selvfølgelig best å bruke meg

Stenbrenden fortsetter innledningsforedraget med å ta for seg andre episoder hvor Andersen har vært i konflikt med medarbeidere, blant annet i 2013. Andersen ble sykmeldt som følge av dette, men var klar til å jobbe igjen da det var store mesterskap og 17. mai-sending, påpeker Stenbrenden.

Senere var det en ny konflikt der Andersen ble orientert om at en annen i Sporten ville bli sendt til et arrangement i Stockholm.

Da skal Andersen ha skrevet følgende i en e-post:

«Det er selvfølgelig best å bruke meg. Dette kan jeg best. Dette blir jeg så forbanna for.»

Tok til tårene

Stenbrenden går så inn på en ny episode, da NRK dekket VM i St. Moritz i 2017.

Da skal ledelsen ha fått flere meldinger om at Line Andersens oppførsel skal ha hatt negativ påvirkning på arbeidsmiljøet.

– Enkelte medarbeidere har tatt til tårer, presiserer Stenbrenden.

Andersen ble da kalt inn til et møte, hvor mente at deler av kritikken var berettiget, og at hun kunne forstå at hennes frustrasjoner kan ha påvirket arbeidsmiljøet negativt.

Saken oppdateres