Israel: To drept i rakettangrep

Minst to er døde og syv skadd etter et nytt rakettangrep mot Israel tirsdag. Landets forsvarsminister kommer med en kraftig advarsel.

Israelske helsemyndigheter oppgir at syv personer er skadd, fire av dem alvorlig etter et nytt rakettangrep tirsdag ettermiddag. Angrepet var rettet mot Eskhol-området, sør i landet. Det skriver Associated Press.

Ifølge Times of Israel og The Jerusalem Post er to personer bekreftet omkommet. Begge de omkomne skal ifølge helsepersonell være utenlandske statsborgere, som var på jobb da arbeidsplassen deres ble truffet.

Samtidig melder det israelske forsvaret at luftvernalarmer går av flere steder, inkludert byene Beersheba, Ashdod, Ashkelon og Ofakim.

🚨 ROCKET ATTACK: Sirens sounding across southern Israel 🚨 — Israel Defense Forces (@IDF) May 18, 2021

Israel med kraftig advarsel

Angrepene har nå vart i over en uke, og stadig flere internasjonale aktører ber nå partene om å trappe ned konflikten. Israels forsvarsminister Benny Gantz gir derimot ikke inntrykk av å ville stanse angrepene med det første.

– Ingen personer, områder eller nabolag i Gaza er immune. Vi har tusenvis av mål igjen å angripe, og antallet fortsetter å øke. Forsvaret har planer om å fortsette å angripe Hamas, og kampene vil ikke slutte før vi har etablert fullstendig og langvarig orden, sier Gantz ifølge Times of Israel.

Forsvarsministeren kommer også med en beskjed til verdenssamfunnet, som den siste tiden har fordømt den eskalerende volden i området:

– Det internasjonale samfunnet må forstå at det var terrorgruppen Hamas som først åpnet ild, og som fortsetter å angripe mot sivilbefolkningen. Hamas er ansvarlige og må nå betale, avslutter Gantz.

Storstreik

De mange angrepene har fått palestinere i Israel og de okkuperte territoriene til å organisere en storstreik. Streiken er en protest mot Israels bosettingspolitikk og de pågående angrepene mot Gaza. De fleste butikker og skoler holder stengt, og det er ventet ytterligere demonstrasjoner i løpet av dagen.

Forrige uke førte luftangrepene til en rekke voldelige sammenstøt og opptøyer i gatene, og man frykter nå at streiken kan gjøre situasjonen enda mer anspent.

En mann sørger over sin 12 år gamle datter, som ble drept i et israelsk luftangrep mandag. Foto: Anas Baba/AFP

Minst 213 palestinere har blitt drept i luftangrep siden konflikten brøt ut, og ifølge palestinske helsemyndigheter er over 1400 skadd.

Etter de siste angrepene har minst 12 personer mistet livet i Israel, blant dem en fem år gammel gutt.