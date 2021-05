Var en av de fremste boikott-forkjemperne – nå snur han

Tidligere landslagsprofil Tom Høgli var en av stemmene som var tydeligst for boikott da grasrota, men da NFFs Qatar-utvalg tirsdag la frem rapporten de har kommet frem til var stemmen til Høgli på den andre siden.

Tolv av 14 stemte for at boikott er feil virkemiddel. De to som stemte for boikott var supporternes representanter, Ole Kristian Sandvik og Gina Barstad.

– Det har vært utrolig vanskelig. Jeg vil si at jeg er enig i mye av det supporterne har sagt og at grensen for hva fotballen skal stå for er nådd. Grunnen til at jeg velger å ta en litt annen rute enn dem er i bakgrunn av kunnskapen som ligger der. Det forskningen viser og det de anerkjente organisasjonene sier, forklarer Høgli under tirsdagens pressekonferanse.

– Dersom man skal få en forbedring for folk flest, så er nok dette steget å ta. Da er jeg nødt til å legge fra meg noe av grensesettingen i håp om at det kan skape bedre liv for noen nede i Qatar, sa Høgli.



Sammen med Kjersti Løken Stavrum (administrerende direktør i Stiftelsen Tinius) mener Høgli det må gjøres en separat utredning av forholdene i Qatar like før VM.

Sammen med Øyvind Alapnes og William Frantzen i Tromsø IL startet Høgli, opprøret mot Qatar-VM som oppsto etter The Guardians artikkel om at 6.500 fremmedarbeidere hadde mistet livet i Qatar etter at landet ble tildelt fotball-VM.

Kort tid senere kom Tromsø IL med en pressemelding hvor de oppfordret til boikott av mesterskapet.

Selv om utvalget mener en boikott er feil virkemiddel kan det være Norge ender opp med boikott likevel. Spørsmålet skal avgjøres under et ekstraordinært fotballting 20. juni.

Saken oppdateres!