Fusjoner, sammenslåinger og ulike typer samarbeid har de siste årene blitt vanligere i bilbransjen. Dette har flere årsaker: Stordriftsfordeler, tilgang til ny teknologi, effektivisering og sparte kostnader er de viktigste her.

En av de aller største bilprodusentene i verden heter nå Stellantis. De ble til etter fusjonen mellom GM og FCA og huser hele 16 (!) ulike merkenavn. Nemlig: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Opel, Peugeot, Ram og Vauxhall.

De er med det en av de største produsentene i verden og har 400.000 ansatte totalt. De er til stede i mer enn 130 land og har produksjonsanlegg i 30.

Ikke alle merkene går godt

Navnet Stellantis brukes utelukkende om moderselskapet. Gruppens bilmerkenavn og logoer er uendret. Denne gigantfusjonen ble gjennomført og godkjent tidligere i år.

Til tross for mange sterke og legendariske merkenavn i Stellantis-gruppen, går ikke alle like bra. Noen har få modeller, selger dårlig og taper penger.

Blant bilmerkene som gir dårligst avkasting finner vi to italienske. Nemlig Lancia og Alfa Romeo. Begge ikoniske bilmerker, med lang, stolt historie og mange entusiaster.



Alfa Romeo har hatt flere comeback-forsøk og ambisiøse forretningsplaner de siste tiårene. De har imidlertid ikke vært i nærheten av å lykkes med dette, resultatet har vært store minustall.



Citroëns luksus-derivat DS Automobiles er heller ikke lystig lesning når det kommer til regnskapene. Amerikanske Chrysler er også en gammel ærverdig produsent, som har kjørt mye i motbakke den siste tiden. Felles for dem alle er altså at de taper penger.

En nye sjanse

Selv for en så stor aktør som Stellantis kan ikke dette fortsette. Samtidig understrekes det at bilmerkene skal få en sjanse. Fusjonen er jo tross alt ganske ny ennå. Men det kreves handling, etterfulgt av resultater.

Alfa Romeo er en sterl og viktig merkevare for Stellantis, men også ett av de merkene som sliter økonomisk. Det må de få orden på om de skal overleve.

– Vi gir alle merkene en sjanse, der de får midler til å lage en helt ny markedsplan. De må være tydelige i sine mål, samtidig som de må være realistiske og oppnålige. Videre må hvert enkelt merke definere en visjon for hvordan de vil bruke Stellantis sine ressurser for å lykkes, og der gjennom få økonomien til å blomstre.



Det sier selskapets administrerende direktør, Carlos Tavares fra Portugal, på en digital pressekonferanse.

– Der er også viktig at alle merker får sjansen til å gjøre noe annerledes, dyrke sin egenart og komme opp med noe som appellerer til nettopp sin kundegruppe, la 62-årige Tavares til.

Flere nye merker i fallende marked

Etter det vi erfarer får alle merkene et konkret tidsvindu på noen år, til å snu den negative trenden.

Om de utsatte bilmerkene ikke lykkes med dette, skal det ikke mye fantasi til for å forstå hva som skjer. Det er da en overhengende fare for at de forsvinner.

Gammel storhet betyr som kjent lite når bunnlinjen skal summeres. Da er det dagens resultater som teller.

De siste årene har også enrekke nye bilmerker kommet på plass i det europeiske markedet. Da særlig fra Kina, men også fra USA. Og flere står for tur. Dette i et totalmarked som bransjen selv tror vil bli mindre i årene framover. Da er den sterkeste, beste og smarteste som overlever. Slik det ofte er i både industrien og i naturen selv.

