Rema 1000-sjef går på dagen

Det skriver Reitangruppen, som eier Rema 1000, i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

– Jeg ønsker å takke Trond for innsatsen som er lagt ned – spesielt for fokuset han har hatt på ett Rema 1000 og for den anerkjennelsen han har sikret alle våre hverdagshelter gjennom en global pandemi. Selv om vi nå avslutter vårt samarbeid, vil jeg understreke at vi skilles som venner, og at Trond er en flott fyr som vi heier på og ønsker all lykke videre, sier administrerende direktør i Reitan handel og styreleder i Rema 1000 Norge, Ole Robert Reitan.

Tom Kristiansen tar over stillingen som administrerende direktør for Rema 1000 Norge med umiddelbar virkning.

Kristiansen har hatt en rekke ledende stillinger i Rema 1000 siden 1997, blant annet som administrerende direktør for Rema 1000 Norge i en årrekke. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør for Rema Etablering AS.